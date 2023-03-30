港擬引外勞紓解建造、運輸人力荒 「最快下半年」

針對香港部分行業勞動力不足，港府擬輸入外勞，緩解人力荒困境。（中通社）

針對香港 部分行業勞動力不足，勞工 及福利局局長孫玉菡表示，政府了解香港很多行業正面對人力短缺的挑戰，會在優先保障本地工人就業 情況下，針對明顯人力不足的行業，積極考慮輸入勞工；有消息指，港府擬效法院舍輸入外勞，准建造業及運輸業經特別計畫引入「外援」，最快下半年推出。

大公報報導，孫玉菡昨日在立法會大會回答議員提問時表示，政府高度關注香港面對的人力短缺問題，相關決策局正積極探討及推行合適的方案，在保障本地勞工就業的前提下，容許適度和有規範地增加輸入勞工，紓緩個別行業／工種的人手短缺問題。

據報導，民建聯議員顏汶羽表示，政府早前稱會檢視建造業及運輸業人力短缺問題，他關注政府會否考慮安老院舍輸入照顧員的做法，在建造及運輸業推出特別計畫，簡化輸入外勞的程序。據悉，建造業議會最新推算，熟練及半熟練工人短缺將由今年最多1.5萬人，擴大至2027年最多4萬人。

報導指出，自由黨立法會議員張宇人昨日表示，輸入勞工屬短暫措施，旅遊、酒店業均有人手不足問題，飲食業亦缺4萬人，形容情況「可悲」，建議政府引入大灣區內地勞工來港工作，並提出「即日來回」的建議，不用在香港居住「離鄉別井」。他表示，引入外勞並非只針對某幾個行業，而是各行各業均有人手不足情況。

報導說，工聯會立法會議員梁子穎則指出，香港雖是國際大都會，但實際是無可能有齊所有人才，如果本地找不到，輸入人才是無可厚非。現時問題是錯配，工人選擇高薪、體力勞動較少的工作，而大量體力勞動高的工作，達不到預期薪金水平。他希望政府解決人手短缺問題，但要溝通及取得共識，亦要計劃長遠培訓更多本地勞工解決核心短板問題。

香港最大的勞工團體工聯會立場堅定，先後多次公開表明反對輸入外勞，但據了解工會高層亦有感近來各行各業招聘難，早前已展開內部討論，研判最新情況是否極惡劣；工聯會中有人坦言壓力很大，「好擔心引入外勞後有人無工開」，正研究如何在此議題上「軟著陸」。