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國安需求 港警建議斥資52億打造新通訊系統

香港新聞組／香港30日電
香港警方建議斥資52億港元，設立新一代通訊系統。（取材自微博）
香港警方建議斥資52億港元，設立新一代通訊系統。（取材自微博）

為提升各類騙案、涉及國安及公眾安全案件的偵查及情報分析能力，香港警方向立法會提交文件，建議斥資52億（港元，下同，約6.6億美元），設立新一代通訊系統。

綜合媒體報導，警務處預計斥資57.8億元，設立三套新的資訊科技系統。其中涉及最多款項的，是「新一代通訊系統」，估計要動用52億元，新系統能夠實時傳遞聲、影、畫等訊息，在緊急狀況下高效獲取和共享多媒體信息，以提高警務和緊急服務的運作效率，並應對國家安全需求，降低地緣政治角力帶來的潛在風險。

當局表示，基於國家安全、通訊安全和成本效益等因素，建議採用「政府為主、商業為輔」的混合模式，政府會建設和營運系統的核心網絡和基站，同時租用商業網絡服務，以善用訊號發射站多、覆蓋廣的優勢。

此外，現時警方採用的無綫電技術，前線人員只能向控制台及指揮中心口述現場情況。警方建議以流動寬頻5G網絡，讓前線警員執勤時可實時傳遞聲、影、畫等訊息，包括購置600個通訊調度台及3.3萬個無綫電對講機。

警方建議額外斥資約3.9億元建構數碼影像處理平台，取代以DVD光碟備份影片證據。配置人工智能（AI）影像分析工具，辨識可疑人物及車等。立法會保安事務委員會4月4日將開會討論。

人工智能 香港 5G

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