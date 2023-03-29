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將軍澳創首例…遊行須掛頸牌？李家超：警每次檢討

香港新聞組／香港29日電

將軍澳居民26日反填海遊行，出現罕見「掛頸牌」，特首李家超昨天出席行會前被問到，有關條件會否應用於日後的遊行，他稱警方會總結每次公眾集會的經驗，設計日後的方案，而在反修例示威後，警方要小心任何公眾集會免被騎劫，或為公眾秩序、國家安全等帶來風險。

明報報導，此次將軍澳反填海遊行是在諸多設限下獲准的，包括參與者須戴上印有獨立編號的掛頸卡牌；嚴格限制參與人數，主辦團體須呼籲多出的人離開；須確保遊行不會有涉煽動意圖的文字及言論；須主動分隔遊行隊伍及公眾等。

據報導，李家超表示，警方在法例下有責任確保遊行合法有序，警方在每次行動後，會參考過程並設計良好方案，有信心警方能妥當處理有關工作。

針對冰球港隊上月在波斯尼亞比賽後主辦方播錯國歌，李家超昨稱，若體育總會管理層或領導者沒有盡責就應負責任，並應向他們採取適當行動，他亦強調要避免球員受影響，包括讓他們如常訓練及比賽。

報導指出，李家超說，播放國歌出錯屬嚴重問題，強調需要小心，認為任何組織、公司都要確保正確播放國歌。他表示目前在播放國歌設有指引，冰協亦已提交報告，文體旅局與港協暨奧委會將舉行會議檢視事件發生經過，以及有何預防措施。

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