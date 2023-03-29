內地旅團湧港阻街 旅監局3招分流 規定團餐至少30分鐘

香港 2月6日與內地全面通關後，內地入境旅行團重臨，大量團友近期常聚集在土瓜灣及紅磡一帶街頭，排長龍等候用膳等，引起各界關注，旅遊業監管局要求區內食肆負責人最遲30日起，全面落實3項改善措施，包括要求旅行代理商為旅客預留最少30分鐘而非15分鐘用膳時間；確保旅遊巴在用膳後才到場接載旅客，而非在附近道路逗留；以及長遠物色其他地區有興趣招待旅行團的食肆等，期望減少影響居民及滿足旅客體驗。

明報報導，旅監局主席馬豪輝28日形容旅客阻街情况不理想，局方將做好協調角色，促使旅行代理商、食肆及導遊有系統地做到分散人流，若情况無改善，不排除採取進一步規管行動，至於團餐價格和質素，他認為「有人滿意，有人不滿」，難以規管及客觀釐定統一水平。特首李家超則表示，相關部門要努力做好工夫，包括文體旅局和旅監局在內，都要處理好旅客為社區帶來交通壅塞。

早前有旅行社安排內地旅客站在街頭食「兩餸飯」，馬豪輝說局方無收到違規投訴，但承認「立食」在「觀感上做得不好」，經調查後得悉當時有年長旅客等候用膳時肚餓，故轉購「兩餸飯」，涉事旅行代理商知悉事件引起迴響，表明不會再作有關安排。

香港01報導，旅監局昨與接待內地團的業界代表、土瓜灣食肆等開會，當中業界已承諾實施三大改善措施，包括：餐廳實行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，以及食肆必須派員協助人流管制，以避免再有旅行團在街上聚集的情況。

此外，有飲食業界向文匯報表示，各區提供團餐的食肆已倒閉，早前才有兩間酒樓看中土瓜灣租金 平而重新開業，每名團友伙食成本控制約40港元，必須日接逾千客才能收支平衡，卻對附近交通造成負荷，建議特區政府在觀塘碼頭、葵涌工廈區等離遠民居的地方，開設旅行團美食 城。

香港旅遊聯業工會聯會秘書長林志挺建議由政府牽頭，聯合旅遊、餐飲、商界，選擇合適地點建立平價飲食城，他認為，觀塘碼頭、葵涌工廈區等地，有足夠空間停泊旅遊巴，亦可令周邊零售、住宿、休閒等相關行業發展起來，一舉數得。