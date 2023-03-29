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港鐵票價6月「解凍」 新機制調漲2.3% 乘客多花1到6毫

香港新聞組／香港29日電
港鐵公布票價調整機制最新安排，今年票價將會加價2.3%，新票價將於6月實施；圖為市民及旅客乘搭港鐵資料圖。（中新社）
港鐵公布票價調整機制最新安排，今年票價將會加價2.3%，新票價將於6月實施；圖為市民及旅客乘搭港鐵資料圖。（中新社）

港鐵公布今年票價加幅2.3%，6月起生效，港鐵表示，預計約九成乘客的每程車費將加價4毫或以下，今次將是港鐵繼2019年後再加價，若以屯門往港島的長途線粗略計算，每程加價6毫，短途線加價約1毫；有議員則促港鐵「凍價」，與市民共度時艱。

大公報報導，港鐵稱此舉是因應政府統計處公布，去年12月的運輸業名義工資指數為3.6%，按照最新可加可減票價機制，有議員則表示，可加可減機制新不如舊，促請港鐵向乘客再提供3%的額外回贈。運輸及物流局則稱，計及票價調整機制檢討方案下的各項相關措施，今年票價加幅減低六成，在經濟從疫後復甦的情況下，有效減輕市民的票價負擔。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，港鐵新票價調整機制下，年賺百億元，仍可加價2.3%，市民交通費開支將百上加斤，對比新舊機制計算結果，加幅只相差0.2個百分點，「正如局長所說，可能要50年才見到（明顯）效果，機制是新不如舊」。

他同時表示，現時香港雖然走上復常，不過，本地經濟仍然低迷，而各項公共交通工具已先後加價，加上環球通脹及加息周期效應，普羅市民的生活負擔非常沉重，港鐵加價將令市民生活百上加斤。

民建聯立法會議員顏汶羽亦對港鐵的加價決定及新機制未能協助市民把好關，感到非常失望，工聯會立法會議員鄧家彪亦表示，對偏遠地區居民而言，新票價仍較高，擔心港鐵明年會「火箭式加價」，他批評港鐵月票欠缺彈性，建議港鐵改為以區域為本提供過海月票，或參考其他地區做法，乘搭次數愈多，折扣愈高。

「實政圓桌」立法會議員田北辰認為，港鐵今次加價幅度已顧及社會及經濟復甦步伐，只是略高於通脹並低於工資中位數升幅，認為除非市民承受力好轉，否則港鐵不會「加到盡」。不過，他亦批評新票價機制與港鐵利潤掛鈎是微不足道，認為應將車務相關收入計算在內。

據報導，港府上周與港鐵完成五年一次的可加可減票價調整機制檢討，新機制下，票價調整與港鐵在香港的物業發展利潤掛鈎，利潤愈多，票價加幅愈低，最多可扣減0.8%。政府統計處昨日公布，去年12月的運輸業名義工資指數按年增加3.6%，根據可加可減機制方程式，票價加幅為2%。

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