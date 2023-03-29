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「繼續寵愛」張國榮 紀念展開鑼 看白羽毛裝、紅高跟鞋

香港新聞組／香港29日電
為紀念港星張國榮逝世20周年，香港文化博物館舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，透過其經典舞台服飾、舊照片、唱片、影視作品、歌影視獎項及私人珍藏等，展示及回顧他在音樂、電影等傑出成就。（中通社）
為紀念港星張國榮逝世20周年，香港文化博物館舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，透過其經典舞台服飾、舊照片、唱片、影視作品、歌影視獎項及私人珍藏等，展示及回顧他在音樂、電影等傑出成就。（中通社）

即使「哥哥」張國榮已離開20年，每每提及香港流行文化，必然會提起他。香港文化博物館今天（29日）起舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，展出共61組展品，不少出自「哥哥」的私人珍藏，當中也有些屬首次展出，包括哥哥在2000年「熱·情演唱會」開場時穿著的白色羽毛服飾，及1997年哥哥在「跨越97」演唱會穿著過的紅色高跟鞋等。    

香港01報導，香港文化博物館總館長林國輝表示，相信哥哥在內地及海外的「哥」迷都會來看，預料這次展覽會有10萬人觀看，而稍後也會有關於哥哥的電影放映及講座。負責今次展覽的香港文化博物館一級助理館長（歷史／民俗）周志廉則表示：「貴精不貴多」，展覽內分成三區，包括電影、電視、廣告區、演唱會區及音樂區。

為紀念港星張國榮逝世20周年，香港文化博物館舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，透過...
為紀念港星張國榮逝世20周年，香港文化博物館舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，透過其經典舞台服飾、舊照片、唱片、影視作品、歌影視獎項及私人珍藏等，展示及回顧他在音樂、電影等傑出成就。（中通社）

報導指出，周志廉特別提到，展品中不少屬哥哥的私人收藏，有些展品更是首度展出，包括哥哥在2000年「熱．情演唱會」開場時為配合「從天使到魔鬼」主題穿上的白色羽毛服飾；哥哥在「跨越97」演唱會穿著上台演出的紅色高跟鞋、紅色斗篷及閃閃西裝也會展出。連同館內「瞧潮香港60+」中展出那雙哥哥為準備演唱會而買，但因尺寸不合而未有穿著的紅色高跟鞋，館內將同時展出兩雙屬於哥哥的高跟鞋。

報導稱，除了舞台服飾，展覽也在不同區域展出哥哥的舊照片、唱片、及歌影視獎項等。今次展覽也由哥哥三位摯友陳淑芬、張叔平及夏永康擔任客席策展人。周志廉指，今次展覽是讓來看展的人透過他們三人的角度，了解哥哥的生平及藝術成就。

據報導，林國輝透露，今次展覽展期較長，主要是希望涵蓋哥哥9月的生辰，而下月1日將是哥哥忌日，他估計會有不少市民選擇當日到訪，館方也已有人流管制的預案，預料會有很多內地及海外的「哥」迷來港看展覽，料將有10萬人來參觀。

其中一位客席策展人陳淑芬受訪時表示，在眾多展品中，她說舞台服飾以往不曾以立體展出，今次是首次，感謝館內的復修團隊；今次展覽特意設計了一隻紅色紙鶴擺設放在館內的地下大堂，陳淑芬解釋，「哥」迷一直以紙鶴紀念哥哥，在哥哥逝世10周年也曾有舉辦紙鶴展，開幕前更有同一隻蝴蝶多次到訪，相信是哥哥向眾人表達感謝，認為紙鶴一直連繫著哥哥跟「哥迷」，所以今次展覽也有放置大型紙鶴。

「繼續寵愛・張國榮紀念展」為免費入場，展期從年3月29日至10月9日，地點在香港文化博物館二樓展示空間。

為紀念港星張國榮逝世20周年，香港文化博物館舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，透過...
為紀念港星張國榮逝世20周年，香港文化博物館舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，透過其經典舞台服飾、舊照片、唱片、影視作品、歌影視獎項及私人珍藏等，展示及回顧他在音樂、電影等傑出成就。（中通社）

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