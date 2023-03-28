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援港護工慘遭「賣豬仔」 院舍中介疑勾連斂財鏈

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

為紓緩香港安老院舍的人手荒，目前有約4,000名內地合資格的護理員通過「補充勞工計劃」來港工作。惟香港文匯報近日接獲多名內地護理員求助指，懷疑院舍串謀內地中介壓榨她們的血汗錢。記者抽絲剝繭揭露這條黑色產業鏈，發現有人疑透過偽造「勞務合同」，巧立名目每月向外勞收取所謂的「勞務費」或雜費，常年累月侵吞外勞兩成至四成月薪。

文匯報報導，為迫使外勞就範，有院舍甚至扣起她們出糧的銀行卡，遇有不從者，院方會「護送」外勞到銀行強行提取「勞務費」。由於銀行賬目紀錄確實顯示院舍出足糧，以致勞工處未能發現異樣，增加調查難度。部分外勞敢怒不敢言，唯恐一旦失去工作就白白繳交上萬元人民幣來港工作的預繳費用。

報導指出，據國家商務部《對香港地區勞務合作管理辦法》，內地輸出外勞必須由持牌勞務經營公司辦理手續，其間可按國家規定收取一定金額的勞務費。但實際操作過程中，這些公司缺乏外勞網絡，故無持牌的內地中介及家政公司便遊走當中，招攬學員到香港工作，其間學員會向家政公司繳交「報名費」，再由家政公司替學員繳付「勞務費」予勞務經營公司申請來港工作。

香港執業大律師蘇俊文則表示，由於香港法例無法監管內地任何收費或簽約行為，只要勞工處批准院舍聘請外勞，入境處批出簽證，來港工作就算合法。

香港 勞工 商務部

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