首個酒店轉青年宿舍 住戶每年須服務社區200小時

五歲女童去年在長洲乘坐外公的電動三輪車期間意外墜地身亡，其外公被判監兩個月、緩刑18個月。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府向香港 青年聯會批出香港首個「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計畫」的項目，其位於銅鑼灣摩理臣山道的酒店轉為青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」，27日舉行開幕典禮。民政及青年事務局局長麥美娟、香港青年聯會主席楊政龍、紀惠集團副主席廖偉麟以及一眾民青局及舉辦方代表出席活動。團體期望協助青年儲蓄，長遠解決青年住屋問題。

文匯報報導，「BeLIVING Youth Hub」由青聯與紀惠集團合作推出，宿舍內共有97間房間，可以提供最多194個宿位。青年宿舍中一共有六個房型，包括三種大小的標準房型和兩種理想房型，以及優越房型，面積由約176呎至324呎不等，每月宿金最低為3800元（港幣，下同，約484美元），最高為4800元，18至30歲香港永久居民，月入2.5萬元以內，沒有任何物業，即可申請。

麥美娟表示，港府致力協助青年解決「四業」，為青年提供有利條件，貢獻香港、國家及世界，特首在新一份施政報告宣布「青年宿舍計畫」，民青局於1月初推出將酒店改作青年宿舍的計畫，經過青聯及紀惠集團幾個月努力，完成項目計畫，為青年提供更多元化選擇，透過地區及自願服務，加強青年的歸屬感，建立主人公意識，希望計畫能讓青年做好生涯規畫，實現夢想，自我增值及擴闊自己視野。

楊政龍表示，項目未到4月已完成，令人感到高興。他認為，計畫極具意義，令青年做到「相信自己，相信未來」的目標，聯會現時已收接近300戶申請，10人已成功入住，青聯將繼續接受申請及進行審批。

由於受香港特區政府資助，入住的青年可享受低於市價的租金 ，但必須回饋社會參加公益活動，每年要參與不少於200小時的義工服務。有任職理髮師的入住者表示，樂於回饋社會，希望利用自己職業手藝幫助鄰里理髮。

廖偉麟表示，集團很高興與青聯合作推出項目，宿舍幾經變遷，從寫字樓改裝為酒店，疫情 期間改裝協助抗疫，現時再作為酒店轉作青年宿舍用途的資助計畫的首個項目。集團期望入住青年為香港未來作出貢獻。

有記者關注計畫實施期間有否遇到困難。麥美娟指，社會上有不少有心人願意合作，包括商界、社會服務團體等，一同克服困難，做好青年工作，他們並非只為金錢利益，而是願意在能力範圍內出一分力，協助青年創造空間，項目亦受到不少青年支持。

被問及未來會否有更多同類項目推出，她表示，港府的計畫通常在落實後才作公布，預期第二季將有多個青年宿舍陸續投入開放。