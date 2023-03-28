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香港荃灣鐵皮屋惡火 雜工數十萬現金燒成灰

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港荃灣芙蓉山大窩村一間鐵皮屋26日7時許發生火警，波及多間鐵皮木屋，消防於約3小時後將火救熄，初步調查相信因電器過熱肇禍。

明報報導，部分受影響居民到臨時庇護中心暫住，有居民存放屋內的數十萬元現金大部分化為灰燼，只尋回約百張燒毁及熏黑的不完整鈔票，畢生積蓄盡燬，不禁落淚。立法會議員陳振英說，如鈔票損毁面積不大於25%，可往發鈔銀行更換。

據報導，火災現場部分鐵皮屋燒至全屋倒塌或屋頂下陷，屋內家具雜物付之一炬。荃灣民政事務處表示，火警發生當晚已開放梨木樹社區會堂作臨時庇護中心，截至昨晨共10人入住；因相關部門其後已為居民安排臨時住宿，該中心昨午已停運。社署發言人稱，當區綜合家庭服務中心社工已接觸及跟進受影響住戶以提供支援，並協助慈善團體發放慈善捐款。

報導稱，受影響居民陳女士表示，事後到社區會堂過夜，昨早返回現場收拾，因火勢猛烈，「全部（家當）都沒了」。她說，與任職地盤雜工的丈夫租住該木屋，因早前在內地的兒子準備結婚，丈夫提取數十萬元積蓄為兒子籌備禮金、購買金器，其後婚禮取消，現金、金器均放在家中。她透露大部分現金存放於衣櫃內的行李篋，「這些錢都不見了，都燒光了」，僅尋獲約百張500及1000元鈔票，共約10萬港元（約1.2萬美元），惟鈔票均燒爛及熏黑，部分鈔票編號已不完整。她因丈夫畢生積蓄盡毁及家園焚毁，受訪時不禁落淚。

報導引述金融界立法會議員陳振英表示，根據銀行一般程序，鈔票損毁面積不大於25%，同時確定是真鈔，即可換回一張完整的紙幣。他透露曾有人以碎紙機將鈔票碎掉，拼湊之後大於75%，都可以換」。他說，市民如不確定鈔票的損毁程度，可到銀行尋求協助。他認為最理想做法是將鈔票存入銀行，但明白部分市民偏好將現金放在家，故建議市民應多加注意，「買一個防火防水的保險箱或錢幣箱」。

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