旅行團塞爆 港旅業、店鋪翻生 業界倡設旅遊警察

香港示意圖。(圖：shutterstock)

大量內地赴港旅行團「塞爆」土瓜灣、九龍城一帶，香港 入境團旅行社協會創會會長、旅遊業監管局成員謝淦廷昨日表示，雖然大量內地旅客赴港對居民造成影響，但從另一角度看待，這現象顯示旅遊相關行業「翻生」，屬利大於弊，當前問題是改善個別地區「人滿之患」。

文匯報報導，他建議仿照外國成立專門的旅遊警察 部門，專門負責旅行團交通疏導，以及處理旅客相關問題，能給旅客更好旅遊體驗，旅監局亦會密切注意有無旅行團的行程與接待能力不相稱、強迫購物等問題。

謝淦廷於電台節目表示，香港旅遊業停擺三年，現在土瓜灣、九龍城一帶接待旅客的食肆、商鋪，很多是疫情 前已簽好長期租約，終於得以重開。雖然現在每逢周末旅行團增多，對當區居民造成滋擾，但旅客重臨能令導遊、司機、旅遊巴，以及相關食肆和店鋪得以「翻生」，「好事多過需要處理的問題。」

他認為香港需要高、中、低各消費檔次的旅行團，一些平價團能迅速帶來大量旅客，對促進香港旅業復甦很重要。至於地方淺窄造成堵塞的地區，相信待一些店鋪租約期滿後，也會選擇更合適地方接待旅客，降低對該區居民的影響。

他表示，旅監局現在對旅遊接待單位的監管嚴格，「有問題會第一時間檢查」，若在旅遊登記點發生「賣假藥」等情況，旅監局會第一時間要求商店交代、海關亦會查牌等。至於有商戶懷疑用不良營銷手法向內地旅客賣假藥，他強調這些商戶也未經登記，非旅監局註冊登記的商店名單之內，相信是很個別事件，建議旅客若遇到這些情況，應立即報警處理。

謝淦廷建議，港府可參考歐洲、泰國等做法，設立旅遊警察，專門處理旅客問題，包括疏導交通及解答旅客疑問等，給旅客更好保障和旅遊體驗，「現在警察只負責處理違法事件，沒有和旅客服務、溝通的責任，若有旅遊警察，除了拉人還可以教人，對香港長遠發展是好事。」