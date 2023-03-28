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神婆持商業登記 香港「打小人」有交稅

香港新聞組／香港28日電
每年驚蟄都有很多人在灣仔鵝頸橋底找「小人婆」打小人。（取材自Instagram）
每年驚蟄都有很多人在灣仔鵝頸橋底找「小人婆」打小人。（取材自Instagram）

驚蟄「打小人」是香港民間傳統習俗，「鵝頸橋打小人」更是香港旅遊發展局推介的特色旅遊景點之一，每年吸引不少遊客到場體驗。為吸引客人光顧，不同攤檔各出奇招，更會在當眼位置豎起橫額，標明「香港政府發牌」。

大公報報導，記者早前到灣仔鵝頸橋走訪多位打小人的拜神婆，發現「打小人有牌照」原來是一場「美麗誤會」，她們持有的牌照只是一般商業登記。有地區人士認為，鵝頸橋打小人歷史悠久，而且是「香港非物質文化遺產」，建議可透過流動式攤檔管理。

「我們有牌，大大個在這，沒有牌（照）我一早被人告了。」雲姑是鵝頸橋底其中一個常設攤檔的主理人，她一邊拿出一張他們所稱的「合法經營牌照」向記者展示，一邊說做這一行需要申請牌照，以及繳交稅款，「政府會寄信給我們填收入，按照收入交稅，每一年都要數千元。」

這些常設打小人攤檔持有的牌照，其實是一張商業登記證明，文件上的業務性質一欄，都是填上「打小人」；業務名稱一欄，有人寫上持有人的姓名，也有人在姓名以外，加寫上「中港著名神婆」。

現場有逾七檔的臨時「兼職打手」，被問到是否有牌照，客串一日的林姑的助理表示，自己只是來一天，「不用牌照的。」

「我想她們（「小人婆」）那麼多年都有誤會。」灣仔東分區委員鍾嘉敏表示，早在20年前有食環署人員向當時的打小人攤檔負責人稱：「你們沒牌照，不可以在這設置攤檔做生意，要清走你們的。」當時一眾的「小人婆」相當緊張，很多人就辦理了商業登記。

鍾嘉敏說，各攤檔的人口耳相傳，之後就各人都持有一份商業登記證明。食環署無採取驅趕行動，一眾「小人婆」也一直認為自己是「持牌經營」。

食環署表示，就街道上進行的活動，可涉及不同部門的工作範疇，食環署主要工作是保持環境衛生。署方一直有留意鵝頸橋底「打小人」的傳統習俗活動，職員會在日常巡邏時留意上址情況，如發現有人擺放雜物阻礙該署清掃工作，或非法進行販賣活動，會採取適當行動，以保持環境衛生。換言之，「打小人有牌照」原來是一場誤會。

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