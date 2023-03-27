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香港財爺：已有家族辦公室決定落戶香港

香港新聞組／香港27日電
香港財政司司長陳茂波表示，不少家族辦公室決策人表示正準備甚至已決定在港設立家族辦公室。（中通社）
香港財政司司長陳茂波表示，不少家族辦公室決策人表示正準備甚至已決定在港設立家族辦公室。（中通社）

由港府主辦、以家族辦公室業務為主題的論壇「裕澤香江」日前圓滿結束，首屆論壇吸引全球超過100個主要家族決策人出席，以及家族辦公室的高層管理人員，合共超過400人參與。財政司司長陳茂波昨表示，不少家族辦公室決策人向他表示，正準備甚至已決定，在港設立家族辦公室。

綜合香港01、香港經濟日報報導，陳茂波指，論壇分別從文化藝術、科技賦能、綠色轉型及慈善傳承方面，探討如何讓家族辦公室的投資管理更與時並進、更能支持科技創新、推動綠色低碳和可持續發展，及在承傳財富的同時，更好的推動慈善工作，為社會作出更積極的貢獻。

陳茂波昨日在網誌表示，不少與會者都對他說，這次活動成功滙聚了不少家族辦公室的決策人和管理人，甚至成為了幾年來，他們首度重聚的場合。陳更引述不少家族辦公室決策人指，「香港經濟復甦的速度和所展示的活力和魅力，令人刮目相看，正準備甚至已決定在香港設立家族辦公室。」

陳茂波續指，家族辦公室是資產管理業務的重要部分，其財富量較集中，但投資卻不限於金融產品，還包括文化藝術品。它們對藝術品交易、收藏及管理的需求很大，並且在推動醫療研究、綠色發展，以至對慈善事業方面的興趣很大，此外，辦公室的工作也包括安排家族成員的教育及生活等。

而港府在會議期間發表了《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，闡述相關政策方向，包括發展香港成為慈善事業中心。陳茂波指出，在2021年，香港的藝術品、珍藏品和古董的拍賣交易總額超過660億港元（約76.4億美元），位居世界前列。他相信，「吸引更多家族辦公室落戶香港，將有利於將香港發展為全球藝術品的拍賣和交易中心。」

另外，陳茂波昨日啟程前往馬來西亞和新加坡訪問，介紹香港在經濟、金融、創科和文化藝術方面的新優勢、新商機。他強調，除了透過「請客來」，讓旅客親身感受香港充滿活力和魅力的一面外，也會努力「走出去」，跟國際建立更深、更廣泛的聯繫和友誼。

香港 投資 拍賣

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