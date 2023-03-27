我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九啟程祭祖：我去大陸等36年 實在久了點

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

香港第一人 22歲許龍一高球亞巡賽封王

香港新聞組／香港27日電
香港「國際都會高爾夫球錦標賽」在香港粉嶺高爾夫球場進行決賽，港將許龍一獲得冠軍，開心舉起冠軍獎盃。(Getty Images)
香港「國際都會高爾夫球錦標賽」在香港粉嶺高爾夫球場進行決賽，港將許龍一獲得冠軍，開心舉起冠軍獎盃。(Getty Images)

連日在粉嶺香港哥爾夫球會舉行的「國際都會高爾夫球錦標賽」26日落幕，作為亞洲巡迴賽其中一站，22歲的港將許龍一在三天賽事後保住領先，成為首位在亞巡賽奪冠的香港球手。

香港01報導，許龍一首兩天分別打出低標準桿6桿的成績，以低12桿、排榜首的姿態進入26日的最後一輪，雖然一開局就打出柏忌，但他在第9洞打出小鳥，再在第12洞幾乎一桿入洞，最終以平標準桿的70桿、總桿數198桿奪冠，成為首位奪得亞洲巡迴賽冠軍的港人，同時奪得7月英國公開賽的入場券，並奪得18萬美元獎金。

許龍一賽後感謝現場支持他的球迷，指出天氣不佳之下，本身沒預期會有這麼多人入場：「今天開球的時候大約有100人左右，到最後估計身邊已經有1000人一起走。」並認為這是「目前人生最美好的一刻之一」。

許龍一憑這冠軍獲得英國公開賽參賽資格，他坦言兩年前與這資格擦身而過，但相信一切都有原因：「所有事情的發生一定有原因的，這是我這禮拜學到的道理，我會很期待未來遇到的事情，希望有更多的啟發。」

談到在第12洞幾乎一桿入洞，他道：「擊球後我沒察覺效果那麼好，我瞄準洞口右邊大概15英尺，而且看到同組的塔布埃納（擊出的球）落地後帶點倒旋，我也嘗試積極一點，結果效果很好，這個洞對我餘下的賽程有加強信心的作用。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦發賀詞，稱：「許龍一在香港為主場的國際都會高爾夫球錦標賽中勝出，是香港高爾夫球界多年來培育年輕運動員的堅實成果。許龍一以過人的技術，證明香港運動員的實力，為他感到光榮，引以為傲。」

另據文匯報報導，年僅22歲的許龍一在今年才正式成為職業球手，萬料不到這麼快便成功贏得首個亞巡賽冠軍；而這位中日混血兒的成功，絕對和父母親的支持有關。

由於父親許光國亦是高爾夫選手，因此許龍一透露自己五歲時已開始接觸高爾夫球，並直言是父親帶他認識高爾夫世界，並一直支持自己的高爾夫之路。

香港 運動員 英國

上一則

湖北女工命案35年「0進展」 涉嫌男友：可能到死也是嫌疑人

下一則

香港財爺：已有家族辦公室決定落戶香港

延伸閱讀

國務院亞太副助卿華自強近日密訪香港、上海、北京等地

國務院亞太副助卿華自強近日密訪香港、上海、北京等地
收兵

收兵
「裕澤香江」論壇 內地北美中東等逾百家族團隊參與

「裕澤香江」論壇 內地北美中東等逾百家族團隊參與
為「好市民」畫像

為「好市民」畫像

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看
美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？