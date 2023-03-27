香港第一人 22歲許龍一高球亞巡賽封王

香港「國際都會高爾夫球錦標賽」在香港粉嶺高爾夫球場進行決賽，港將許龍一獲得冠軍，開心舉起冠軍獎盃。(Getty Images)

連日在粉嶺香港 哥爾夫球會舉行的「國際都會高爾夫球錦標賽」26日落幕，作為亞洲巡迴賽其中一站，22歲的港將許龍一在三天賽事後保住領先，成為首位在亞巡賽奪冠的香港球手。

香港01報導，許龍一首兩天分別打出低標準桿6桿的成績，以低12桿、排榜首的姿態進入26日的最後一輪，雖然一開局就打出柏忌，但他在第9洞打出小鳥，再在第12洞幾乎一桿入洞，最終以平標準桿的70桿、總桿數198桿奪冠，成為首位奪得亞洲巡迴賽冠軍的港人，同時奪得7月英國 公開賽的入場券，並奪得18萬美元獎金。

許龍一賽後感謝現場支持他的球迷，指出天氣不佳之下，本身沒預期會有這麼多人入場：「今天開球的時候大約有100人左右，到最後估計身邊已經有1000人一起走。」並認為這是「目前人生最美好的一刻之一」。

許龍一憑這冠軍獲得英國公開賽參賽資格，他坦言兩年前與這資格擦身而過，但相信一切都有原因：「所有事情的發生一定有原因的，這是我這禮拜學到的道理，我會很期待未來遇到的事情，希望有更多的啟發。」

談到在第12洞幾乎一桿入洞，他道：「擊球後我沒察覺效果那麼好，我瞄準洞口右邊大概15英尺，而且看到同組的塔布埃納（擊出的球）落地後帶點倒旋，我也嘗試積極一點，結果效果很好，這個洞對我餘下的賽程有加強信心的作用。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦發賀詞，稱：「許龍一在香港為主場的國際都會高爾夫球錦標賽中勝出，是香港高爾夫球界多年來培育年輕運動員 的堅實成果。許龍一以過人的技術，證明香港運動員的實力，為他感到光榮，引以為傲。」

另據文匯報報導，年僅22歲的許龍一在今年才正式成為職業球手，萬料不到這麼快便成功贏得首個亞巡賽冠軍；而這位中日混血兒的成功，絕對和父母親的支持有關。

由於父親許光國亦是高爾夫選手，因此許龍一透露自己五歲時已開始接觸高爾夫球，並直言是父親帶他認識高爾夫世界，並一直支持自己的高爾夫之路。