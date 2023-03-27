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港人器官捐贈若無適合配對 將送跨境移植

香港新聞組／香港27日電
患上擴張性心肌病變的黎芷希，去年12月香港兒童醫院獲內地捐贈心臟，換心續命。（取材自香港電台）
患上擴張性心肌病變的黎芷希，去年12月香港兒童醫院獲內地捐贈心臟，換心續命。（取材自香港電台）

香港衛生官員表示，內地與香港各有器官分派機制，港府正考慮設立第二層分配機制，當香港沒有病人適合有關器官、無法配對本地輪候系統時即啟動第二層機制，將器官捐至內地，或從內地捐贈到港。

明報報導，醫務衛生局長盧寵茂本月中曾訪北京中國器官移植發展基金會進行交流，商討與內地建立恆常器官移植協作機制。他昨天出席香港移植學會活動後，回答是否有設立有關機制時間表問題時，作上述表示。

盧寵茂說，香港醫管局正與「中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）」討論，包括電腦系統如何通知雙方、安排跨境運輸等，需時擬定細節。

他說，兩地本身各自有器官分派機制，當局正考慮設立第二層分配機制，當沒有本地病人適合有關器官、無法配對本地輪候系統時，即可啟動第二層機制，將器官捐贈至內地，或從內地捐贈來港。

盧寵茂在活動致詞時談及，去年12月香港兒童醫院獲內地捐贈心臟的女嬰芷希是很好的例子，顯示內地器官捐贈和移植已達國際水準，並且能與香港接軌，相信恆常化器官移植跨境機制能為病人提供多一線希望。

香港移植學會會長馬錦文則致詞說，過去三年器官捐贈數字下降，相信COVID-19疫情過後是好時機，全面檢視捐贈過程可如何改善。

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