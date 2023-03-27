港人器官捐贈若無適合配對 將送跨境移植

患上擴張性心肌病變的黎芷希，去年12月香港兒童醫院獲內地捐贈心臟，換心續命。（取材自香港電台）

香港 衛生官員表示，內地與香港各有器官分派機制，港府正考慮設立第二層分配機制，當香港沒有病人適合有關器官、無法配對本地輪候系統時即啟動第二層機制，將器官捐至內地，或從內地捐贈到港。

明報報導，醫務衛生局長盧寵茂本月中曾訪北京 中國器官移植發展基金會進行交流，商討與內地建立恆常器官移植協作機制。他昨天出席香港移植學會活動後，回答是否有設立有關機制時間表問題時，作上述表示。

盧寵茂說，香港醫管局正與「中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）」討論，包括電腦系統如何通知雙方、安排跨境運輸等，需時擬定細節。

他說，兩地本身各自有器官分派機制，當局正考慮設立第二層分配機制，當沒有本地病人適合有關器官、無法配對本地輪候系統時，即可啟動第二層機制，將器官捐贈至內地，或從內地捐贈來港。

盧寵茂在活動致詞時談及，去年12月香港兒童醫院獲內地捐贈心臟的女嬰芷希是很好的例子，顯示內地器官捐贈和移植已達國際水準，並且能與香港接軌，相信恆常化器官移植跨境機制能為病人提供多一線希望。

香港移植學會會長馬錦文則致詞說，過去三年器官捐贈數字下降，相信COVID-19疫情 過後是好時機，全面檢視捐贈過程可如何改善。