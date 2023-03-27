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港疫後首場 80人封鎖線內遊行 警戒備限制多草草收場

香港特派員李春／香港27日電
將軍澳地區居民26日發起遊行，反對在該區內填海及興建厭惡設施，成了疫後和香港國安法後首次遊行，過程中有警員包圍和警方「戰術巴士」戒備，這場遊行比預期人數少及草草結束。（路透）
將軍澳地區居民26日發起遊行，反對在該區內填海及興建厭惡設施，成了疫後和香港國安法後首次遊行，過程中有警員包圍和警方「戰術巴士」戒備，這場遊行比預期人數少及草草結束。（路透）

香港一場地區居民反填海和反建厭惡設施的遊行，成了疫後和香港國安法後首次遊行。警方不反對遊行但嚴限人數，遊行者要戴號碼卡且在「流動封鎖線」內遊行，加上有警員包圍和警方「戰術巴士」戒備，這場遊行比預期人數少及草草結束。學者表示，遊行示威是市民表達意見的權利，施加不合理限制是「假民主、假遊行」。

香港將軍澳居民組織「都會駅業主委員會」發起昨天上午遊行和集會，反對在將軍澳區內填海及興建厭惡設施，遊行路線由調景嶺體育館外南面公園出發，至終點將軍澳南梯台。

警方對遊行發出了不反對通知書，但嚴格限制人數和要求參加者要掛上號碼卡識別，並全程拉起封鎖線，包圍遊行人士，確保不會有人中途加入。號碼卡印上一至一百數字，亦印有字句，提示遊行人士要遵守禁蒙面法及國安法。

遊行開始前一小時，大批警員已於港鐵調景嶺站Ａ出口及遊行路線一帶巡邏及戒備，現場亦有警犬。大批警員跟隨遊行隊伍，終點一帶亦有警員戒備。

香港將軍澳地區居民26日發起遊行，參加遊行者要戴號碼卡。（路透）
香港將軍澳地區居民26日發起遊行，參加遊行者要戴號碼卡。（路透）

遊行路線上警方還出警車戒備，其中三輛據信是警察機動部隊的「戰術巴士」，這種警車車身設有可發射催淚彈的三個小窗口，加裝有360度監視的鏡頭。

發起遊行的將軍澳民生關注組召集人陳展浚說，原申請約百人參與，最終有約80人參加，人數不太理想，相信與警方的限制條件有關，反映市民未恢復對警方執法及港府的信任。

港府回應，會聽取和收集居民意見，將興建的六個設施將遠離最近社區最少一公里，會考慮將部分設施遷入岩洞，研究盡量採用削坡方式以減少填海面積。

香港新聞組／香港27日電

中央社報導，前浸會大學政治及國際關係學系助理教授、獨立政治及文化研究學者黃偉國表示，遊行示威是市民表達意見的合法權利，在真正民主的地方不會對遊行示威施加類似限制。他表示，「這次遊行主題是很基本，很正常，但警方卻施加這麼多限制，又全天候監視，是『假民主、假遊行』，也顯示香港已回不到從前」。他說，這種遊行方式有可能成為香港遊行示威新常態。

警隊早前購置了57輛警察機動部隊「戰術巴士」，加強防暴配置，包括防暴車頭玻璃，防爆輪胎及強化前保險槓等。

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