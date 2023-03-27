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港府總部外衝突 45人暴動罪成立 最重判囚逾5年

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

2019年9月29日「全球反極權遊行」引發在香港金鐘港府總部外發生衝突，46人被控參與暴動，案件分拆成6案，直至25日完成審訊，當中45人認罪或經審訊被判罪成，最高刑度達5年3個月。

明報報導，控方指出，2019年9月29日約2萬名示威者應網路號召，在銅鑼灣聚集，再向金鐘方向遊行。至下午4時許，示威者占據香港港府總部外一帶，有人投擲硬物，有人以雷射光照射警方及縱火。

據報導，這起案件共有46人被控參與暴動，分拆成6案審理，25日法院對最後一宗涉及12人的案件作出判刑。案中10人承認暴動罪，餘下兩人經審訊後被裁定罪行成立，被判刑4年至5年3個月不等。

報導稱，12人中包括案發時任職瑪麗醫院急診室醫生的被告，是首名暴動罪成的醫生。法官引述被告求情指，他2016年在香港獲得醫科學位，其後取得醫師資格。且曾到柬埔寨兒童醫院實習，疫情期間主動到深切治療部和隔離設施工作，獲醫院管理層及病人家屬等替他撰寫求情信。

報導說，求情又指被告可能面臨被吊銷牌照，希望法庭酌情輕判。法官指考慮到被告服務病人，休假也主動銷假上班，認為適合給予較大刑期扣減，而他開審當天認罪，最終獲減四分之一刑期，判刑四年。

報導指出，46名被告中有1人棄保潛逃已被法庭發出拘捕令，其餘人被被判入教導所、勞教中心，或被判監禁2年半至5月3個月不等。

香港 遊行 疫情

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