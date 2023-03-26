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穿地盤衣 香港4南亞刀匪4分鐘劫走上百美元名表

香港新聞組／香港26日電
香港尖沙咀彌敦道重慶站購物商場一家表行，25日遭4名持刀南亞裔男子打劫，搶走50只共價值1000萬港元的名牌手表及約3萬元現金，警方接獲報案展開調查。（中通社）
香港尖沙咀彌敦道重慶站購物商場一家表行，25日遭4名持刀南亞裔男子打劫，搶走50只共價值1000萬港元的名牌手表及約3萬元現金，警方接獲報案展開調查。（中通社）

香港尖沙咀重慶站發生表店行劫案。25日下午3時35分，警方接報彌敦道36至44號CKE商場2樓位置，4名南亞裔賊人闖入一表店行劫，並持刀指嚇職員，四分鐘內搶走46只名表，包括45只勞力士及1只百達翡麗名表，總值逾1000萬元（港幣，下同，約127.3萬美元），其後乘車逃去。事件無人受傷，警方正追捕4名疑匪，有目擊者形容賊人十分「淡定」。

明報報導，昨午3時許，警方接報4名南亞裔男子闖入尖沙咀彌敦道36至44號重慶站CKE商場二樓表行「RWW Watch」，以兩把30厘米長牛肉刀指嚇37歲黃姓負責人，大肆掠去飾櫃上一批名表、現金及一部手機，其後乘坐黑色豐田私家車逃去。經點算後，賊人劫去46只名表、3.7萬元現金及負責人一部價值1萬元手機，總值1078萬元。

據報導，警員接報到場，翻查閉路電視片段，在現場拍照記錄及套取指模。現場飾櫃幾乎被搶掠一空，只剩數只名表及數個空的表盒。該店出售全新及二手名表，置於飾櫃較高層數的名表售價較高，全數被賊人劫走，懷疑賊人曾「踩線」。根據店主被搶走的手機GPS定位，賊人最後出現位置為連翔道漾日居一帶，相信往新界方向逃走。

報導稱，閉路電視截圖顯示，4名賊人均穿地盤的反光衣及戴口罩，其中兩人頭戴黃色安全帽，部分賊人身穿衣物有較大品牌標誌。另一截圖顯示，約4分鐘後4名賊人疑得手向相反方向離開，4人反光衣背後均寫有「安全第一」，其中一人背「GUCCI」字眼斜背袋。

報導說，警方正追捕4名介乎約30至40歲南亞裔男子，身高約1.7至1.8米，中等身材，案發時穿橙色背心及黑色衣服。案件列行劫，交由油尖警區重案組跟進，暫未有人被捕。

報導指，附近商戶Billy稱疑犯「無聲、好靜，之後突然有人走出來說打劫，才知什麼事。有幾個人好淡定地離開」。他又稱目睹疑犯身穿橙色反光衣，「開頭不覺得有異樣，因為那裡常常有工程，最近又有大火」。

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