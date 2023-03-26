港漂議員：中港只是有文化差異 非歧視

香港示意圖。(圖：shutterstock)

隨內地與香港 恢復通關，兩地往來有所增加，不過最近有內地遊客稱在港被「歧視 」。本是「港漂」的立法會議員洪雯則接受《鳯凰衛視》訪問，指一直謹慎不用「歧視」形容兩地文化差異，稱「歧視」屬個人感受且語意太重。同時，她表示因廣東話發音問題引來網民在臉書 留言批評。對此，她表示不介意，因自信由心而發，但會慢慢糾正發音。

香港01報導，節目上，洪雯談論多宗最近發生的事件，包括有內地遊客抱怨到香港說普通話遭「歧視」。她指侍應生不是對說普通話的人特別差，其實對本地人的態度也一樣，亦可能年紀較大聽力較差或聽不明白，不應該歸納為「歧視」問題。她認為，不能因一件個案，就得出香港人歧視說普通話的人的結論，否則容易引起兩地人之間的矛盾。

近期有內地遊客過關，要求關員說普通話。洪雯稱可能工作人員未必熟悉普通話、沒有硬性的工作指引要求講普通話，又或者覺得市民看似會說廣東話，所以才用廣東話溝通，沒必要引申出結論，指別人「歧視」。不但如此，她又舉例內地網紅單車被盜事件，稱內地城市這類事件時有發生，在自己家鄉也會碰到這種狀況，也不會與「歧視」扯上關係。

另外，洪雯談到本地人對內地到港人士的觀感，是多年來不同事件積累而成的，例如奶粉缺貨、推高樓價物價。她說，每個城市都有一個容量，如果遊客到的太快太多，的確對本地人的生活帶來滋擾。

她在節目中亦談及公屋輪候冊上有新移民分攤了社會資源，每日的150個單程證名額，部分會依賴香港的公共福利，包括公屋與綜援，從而對香港社會造成壓力，並指這是客觀現實，會引致本地人不滿。

第二種狀況是，社會菁英流入香港，引述本地人流傳一句話「中環是講普通話的」。她指這情況會對本地人造成一定壓力，更擔心文化被衝擊、生活空間被蠶食。她又稱自己是外地來的既得利益者，但十分理解本地人的這種擔憂。