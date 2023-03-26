低價內地團擠爆香港紅磡、土瓜灣 區民受不了煩擾

網民在臉書群組轉發，大批內地團友在落山道當街聚集吃兩餸飯的奇景。（取材自臉書）

香港 開關後，旅遊業逐漸復甦，當中內地旅客已回復到疫情 前的45%，東南亞 等短途旅客更已達疫前60%或以上，不過，上月底有內地團在土瓜灣街上吃「兩餸飯盒」，近日內地旅客更是逼爆紅磡及土瓜灣一帶，用膳時間逾千名旅客在狹窄行人路聚集輪候上酒樓，街坊寸步難行，居民大受困擾。

旅遊發展局總幹事程鼎一留意到香港有不太規範的低價旅行團，認為有關做法未必違法，但會影響旅客體驗，亦引起居民與旅客之間的矛盾，他憂慮香港在接待旅客能力仍未完全恢復，當局正跟進「低質平價旅行團」問題。

綜合媒體報導，內地旅行團重臨香港，不過，有旅行社以「三天兩夜平價遊香港」作招徠，吸引大批內地旅客。近日，紅磡及土瓜灣一帶更擠滿旅行團及旅遊巴，不論是早午晚，區內的旅遊巴絡繹不絕，一批又一批旅行團魚貫到場。

據報導，近午時，內地客進行「團餐」，起初酒樓樓下只有80名至100多名團員等候入內，但之後的旅遊巴源源不絕到來，約兩米寬的行人路不斷積聚人群，高峰時現場聚集近千名團員等候入場開餐。

內地旅客近日逼爆土瓜灣，人流塞爆行人路。（取材自臉書）

由於該區行人路狹窄，一時無法容納大量人群，酒樓職員雖已在行人路上設置圍欄，留出通道讓其他行人經過，然而通道未幾便被開餐完畢落樓的團員占用。亦有團客圍在行人路旁邊的垃圾桶抽菸，出入的街坊掩着鼻子側身走過。

「關注平價團擾民大聯盟」召集人、「西九新動力」林博表示，近日收到不少投訴，指不分早午晚均受到遊客及旅遊巴發出的聲浪煩擾。主要是全港重開的「註冊商店」13間，多達七成半即有10間進駐紅磡和土瓜灣，有幾條街更布滿四、五間「註冊商店」，地區人士表示：「紅磡土瓜灣是民生區，不是旅遊區，社區設施根本負荷不了這麼多旅客。」

網民在臉書群組轉發，大批內地團友在落山道當街聚集吃兩餸飯的奇景。（取材自臉書）

旅監局表示，每日均有派員到接待內地入境旅行團的商店進行巡查，並和當區民政事務處及警方保持緊密溝通。

報導指出，程鼎一在商台節目表示，旅遊業有復甦跡象，但接待能力仍然不足，旅行社、導遊和司機等的空缺高達三分一以上。