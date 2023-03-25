「裕澤香江」論壇 內地北美中東等逾百家族團隊參與

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「裕澤香江」高峰論壇24日於香港 故宮文化博物館 舉行，共有逾100名來自世界各地的環球家族辦公室決策人及其專業團隊出席。港府表示，論壇匯聚了多家全球具影響力的家族辦公室，進一步展示香港作為世界領先國際資產及財富管理樞紐的吸引力及長遠前景。

論壇的神祕出席者，是約百位家族的「辦公」團隊，消息說他們來自內地、北美、中東等地，名單中有李嘉誠長子李澤楷、雅虎創始人楊致遠、紅杉資本創始人沈南鵬、小米聯合創始人黃江吉、蓋茲基金會慈善發展部門主任、Tesla董事會成員等。

大公報報導，論壇以「裕澤香江」為主題，探討了家族辦公室追求的兩大目標：為財富保值並實現長遠增長，同時推動社會和社區普惠共融發展。論壇的專題討論包括：家族辦公室經驗分享、科技賦能、慈善傳承、綠色轉型和文藝交流。演講嘉賓亦探討了香港如何為家族辦公室提供重大並多樣化的投資 機遇。

財政司司長陳茂波指出，在「一國兩制」下，香港擁有與國際高度接軌的規管制度，金融市場蓬勃有序發展、安全穩固。香港憑著「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，連接內地和全球的資本市場，是全球領先的資產及財富管理中心，令香港成為家族辦公室的理想落戶地點。

財庫局局長許正宇表示，港府致力締造具競爭力的有利環境，並已準備好一套全面的政策措施，以滿足家族財富擁有者的整體和獨有需求。