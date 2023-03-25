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疫情衝擊 香港TVB將裁200人 年省3300萬美元

香港新聞組／香港25日電
香港無線電視將大幅調整節目製作預算，一些未能達到預期收視和經濟收益的節目將被中止。（中通社）
香港無線電視將大幅調整節目製作預算，一些未能達到預期收視和經濟收益的節目將被中止。（中通社）

香港電視廣播有限公司（無線電視、TVB）行政主席許濤昨日向員工發信，指疫情和抗疫措施對香港經濟和市場帶來巨大衝擊，經濟前景仍存在諸多挑戰，為確保公司能順應市場變化，以保障業務穩定性和可持續發展，需引入優化成本和資源管理方案，目標是每年節省2.6億元（港幣，下同，約3312.1萬美元）營運開支，包括削減部分職位、嚴格控制外判工作開支，預計要遣散約5%員工，即約200人獲派「大信封」。

文匯報報導，無線將大幅調整節目製作預算，舊有節目製作模式將會轉型，一些未能達到預期收視和經濟收益的節目將被中止，並將降低對外判工作的依賴，。有工會擔心無線今次遣散行動只是「試水溫」，稍後或會有第二波行動。勞工及福利局十分關注事件，稱須確保受影響員工依法獲得應有賠償，已做好準備為有需要的員工提供協助。

許濤在向員工發出的信件以「成本及資源管理優化方案」為題指出，疫情和抗疫措施無可否認對香港經濟和市場帶來巨大衝擊，電視業亦正面臨新時代洗禮，在新發展領域上，資源需求日益殷切。他表示，為確保公司能順應市場變化，將引入優化成本及資源管理方案，保障業務穩定性及可持續發展，目標是每年節省2.6億元營運現金支出。

他指出，公司將調整人力架構，部分職位將被終止且不予重置，並會嚴格控制外判工作開支等間接成本，預計要遣散約5%員工，公司會按法例給予合理補償。根據公司中期業績報告顯示，無線截至去年6月有3907名全職員工，裁員5%相當於近200人。

工聯會公共事業聯合會助理祕書長奚鴻泉昨表示，無線作為歷史悠久的廣播機構，工會對其遣散約200名員工表示十分無奈，「遣散不同解雇，即連職位亦削減掉」。

不過，他亦指，無線近兩年盈利不理想，除受政治事件影響令廣告減少，加上串流平台的誕生、YouTube頻道等發展，大氣廣播行業正在萎縮中；且隨著愈來愈多明星藝員北上「掘金」出現青黃不接，需找舊人簽部頭合約，構成支出壓力。他說：「無線是雇用大量員工的機構，4月又是重要會計月分，加上本身是上市公司，要做報表向股東交代，相信因此於此時作出公布。」

香港 疫情 預算

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