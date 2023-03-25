香港倉庫大火悶燒7小時 疏散3600人 街坊：關窗仍嗆喉

香港長沙灣潤發倉庫24日發生火警，起火範圍廣火勢猛，濃煙席捲半空，不斷波及附近民居和學校，超過3600人疏散，至少5人吸入濃煙不適送院。圖為消防架起雲梯向貨倉不斷射水。（中通社）

香港 長沙灣正在拆卸的潤發倉庫昨午發生三級火，濃煙直冒，七小時後，火勢在晚上8時40分大致被救熄。有人指現場氣味濃烈，喉嚨不適，即使關窗仍能聞到臭味。3名消防員及2名市民吸入濃煙不適及受傷送院，附近多間學校及民居共約3635人要緊急疏散。消防相信倉庫有工程產生火花導燒著塑膠等易燃物料，起火原因無可疑。倉庫的消防設備未能運作，消防將跟進是否違規。

明報報導，消防昨午1時49分接報，長沙灣發祥街樓高8層的潤發倉庫發生火警，並在2時10分將火警升為三級，火勢6時45分被包圍，至8時40分大致救熄。消防表示，火場為二樓一個空置冷凍倉庫，面積約100米乘80米，初步相信現場有工程造成火花，燒著塑膠等易燃物料，認為是導致火勢猛烈的原因。

現場消防裝置失靈，包括消防泵、花灑系統、水簾系統等，消防稱會跟進是否涉及違規，有關消防設備上次年檢日期為去年8月。據悉起火當時約有10名工人正在清理貨倉，其中5名工人由消防救出。

消防處九龍西區消防區長江偉忠表示，火場面積龐大，增加救火難度。火警發生初期有大量濃煙，消防員要盡快控制火勢，確保火勢不會蔓延其他樓層。另外消防設備或裝置未能正常運作，亦影響救火行動。

警方與消防評估後決定封鎖興華街、通州街、東京街及深旺道，並疏散區內4間中小學的師生共約3300人，以及臨時房屋「喜信」、居屋「凱德苑」居民共約300人。另外民政事務署開放深水埗康樂文化大樓臨時庇護 中心，高峰時期約有100名市民入內暫避。

火場旁邊凱德苑居民余太表示，煙味濃烈，喉嚨有少許不適，即使關窗，家中仍聞到臭味。