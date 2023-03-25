我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

香港倉庫大火悶燒7小時 疏散3600人 街坊：關窗仍嗆喉

香港新聞組／香港25日電
香港長沙灣潤發倉庫24日發生火警，起火範圍廣火勢猛，濃煙席捲半空，不斷波及附近民居和學校，超過3600人疏散，至少5人吸入濃煙不適送院。圖為消防架起雲梯向貨倉不斷射水。（中通社）
香港長沙灣潤發倉庫24日發生火警，起火範圍廣火勢猛，濃煙席捲半空，不斷波及附近民居和學校，超過3600人疏散，至少5人吸入濃煙不適送院。圖為消防架起雲梯向貨倉不斷射水。（中通社）

香港長沙灣正在拆卸的潤發倉庫昨午發生三級火，濃煙直冒，七小時後，火勢在晚上8時40分大致被救熄。有人指現場氣味濃烈，喉嚨不適，即使關窗仍能聞到臭味。3名消防員及2名市民吸入濃煙不適及受傷送院，附近多間學校及民居共約3635人要緊急疏散。消防相信倉庫有工程產生火花導燒著塑膠等易燃物料，起火原因無可疑。倉庫的消防設備未能運作，消防將跟進是否違規。

明報報導，消防昨午1時49分接報，長沙灣發祥街樓高8層的潤發倉庫發生火警，並在2時10分將火警升為三級，火勢6時45分被包圍，至8時40分大致救熄。消防表示，火場為二樓一個空置冷凍倉庫，面積約100米乘80米，初步相信現場有工程造成火花，燒著塑膠等易燃物料，認為是導致火勢猛烈的原因。

現場消防裝置失靈，包括消防泵、花灑系統、水簾系統等，消防稱會跟進是否涉及違規，有關消防設備上次年檢日期為去年8月。據悉起火當時約有10名工人正在清理貨倉，其中5名工人由消防救出。

消防處九龍西區消防區長江偉忠表示，火場面積龐大，增加救火難度。火警發生初期有大量濃煙，消防員要盡快控制火勢，確保火勢不會蔓延其他樓層。另外消防設備或裝置未能正常運作，亦影響救火行動。

警方與消防評估後決定封鎖興華街、通州街、東京街及深旺道，並疏散區內4間中小學的師生共約3300人，以及臨時房屋「喜信」、居屋「凱德苑」居民共約300人。另外民政事務署開放深水埗康樂文化大樓臨時庇護中心，高峰時期約有100名市民入內暫避。

火場旁邊凱德苑居民余太表示，煙味濃烈，喉嚨有少許不適，即使關窗，家中仍聞到臭味。

香港 庇護

上一則

新聞評論／習近平訪問俄羅斯的歷史意義

下一則

「裕澤香江」論壇 內地北美中東等逾百家族團隊參與

延伸閱讀

曼哈頓勿街火勢受控 2住戶、8消防員受傷

曼哈頓勿街火勢受控 2住戶、8消防員受傷
香港將軍澳隧道5車相撞 至少75人受傷

香港將軍澳隧道5車相撞 至少75人受傷
香港教育大學課業准用ChatGPT 須交代AI內容

香港教育大學課業准用ChatGPT 須交代AI內容
好萊塢華裔影星的香港情

好萊塢華裔影星的香港情

熱門新聞

內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光