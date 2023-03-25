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港府推8項新政 吸引全球富豪家族辦公

記者李春、葉文義／香港25日電
「裕澤香江」高峰論壇24日閉門舉行，會上舉行家族辦公室經驗分享環節，由摩根大通私人銀行執行主席高翰文（左一）主持，其他演講嘉賓包括新鴻基地產發展執董郭基煇（左二起）、Arison Investments主席Efrat Peled、Sagard主席Paul Desmarais III及起然資本創辦人包文駿。（中通社）
「裕澤香江」高峰論壇24日閉門舉行，會上舉行家族辦公室經驗分享環節，由摩根大通私人銀行執行主席高翰文（左一）主持，其他演講嘉賓包括新鴻基地產發展執董郭基煇（左二起）、Arison Investments主席Efrat Peled、Sagard主席Paul Desmarais III及起然資本創辦人包文駿。（中通社）

香港辦各類論壇峰會，向來大張旗鼓，但24日辦了個神祕論壇，不公布論壇日程議程，閉門舉行，不招呼各路傳媒。這論壇取了個不知就裡的名字「裕澤香江」高峰論壇，舉辦地安排在守護森嚴的香港故宮博物館。

港府8措施 搶全球資金 資料來源：大公報
港府8措施 搶全球資金 資料來源：大公報

如給論壇換個名字就好懂了，就叫做「發展家族辦公室論壇」，因為同日港府發布了「有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言」，提出八項政策措施，包括新的資本投資者入境計畫、提供稅務寬減等。港府希望吸引全球家族辦公室在香港開展業務，與新加坡「爭奪」富豪意味濃厚。

所謂「家族業務辦公室」，就是頂級富豪管理家族資產的獨有機構。全球據說有逾7000家，亞洲區最多的在新加坡有約200家。開這辦公室據說得1億美元資產起跳，目前所知排榜首是沃爾瑪家族辦公室，管著2200多億美元總資產。

論壇由港府主辦，港府財政司司長陳茂波日前稱論壇是家族辦公室業界的全球性頂級盛事，又熱切期待吸引更多環球家族辦公室及資產擁有人落戶香港。

港府發表的這分「政策宣言」，宣示香港為吸引全球頂級富豪家族辦公室的政策方向，這在內地要稱「優惠政策」，其中說港府將引入新「資本投資者入境計畫」，建議計畫的投資範疇包括在港上市的股票；由香港上市公司、政府、或由政府全資擁有或部分擁有的實體發行或全面保證的債券；認可機構發行的後償債券；以及合資格集體投資計畫。

宣言還說，除港幣計價資產，還考慮以人民幣計價資產。如成功申請，申請人可與配偶及未婚受養子女到港居住和發展。

該政策未來如獲香港立法會通過，由單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具將獲利得稅豁免。

比較有趣的還有，港府將資助創立「香港財富傳承學院」，學院掛在香港金融管理局旗下，上學的當然不是富豪家族成員，而是培訓家族辦公室的從業員和財富繼承者人才。但有理由相信，其他配套的機構會更多。

香港 投資 新加坡

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