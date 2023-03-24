港天文台估今夏持續高溫 新增「極端酷熱」警告

香港天文台將新增「極端酷熱」天氣警告；圖為23日在尖沙咀海濱，市民穿著清涼出行。（中通社）

全球暖化持續升溫，本港去年平均氣溫攝氏23.9度，是有紀錄以來第六溫暖的年份，更刷新14項高溫紀錄，當中有15日「極端酷熱」天氣。預測今年會持續高溫，有機會打入「十大」。

大公報報導，天文台今夏之前將獻新猷，推出「極端酷熱天氣特別提示」，當預測總部或新界錄得35度或以上高溫，會在手機App 向市民發出警號。天文台又預測，今年風季會有4至7個熱帶氣旋 襲港。

去年「酷熱」、「熱夜」等詞不時都可從天氣新聞上看到，天文台表示，2022年的氣溫較正常高，全年平均氣溫為23.9度。熱夜數目和酷熱天氣日數均為52天，皆是有紀錄以來第二多。而去年共有15日的日最高氣溫為35度或以上，更是有紀錄以來最多；反之，全年寒冷天氣日數為13天，較1991年至2020年正常值少2.2天。

新上任的天文台台長陳栢緯表示，全球暖化「逼到埋身」，以往每年只有五至六日「極端酷熱」，但去年已有15日，形容現時香港天氣「得一個熱字」，今年會否再破紀錄存在不少變數，但認為今年依然會偏熱。

天文台於今年夏季前會推出全新「極端酷熱天氣特別提示」，當天文台總部或新界局部地區預測或實測35度或以上，會透過手機App通知市民，提醒作出相應預防措施。

天文台預料，今年六月會踏入風季，持續至十月結束，預測有4至7個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，展望今年雨量正常至偏少，但因極端天氣頻繁，暴雨將會出現。對於以往一直被批評太遲公布掛「風球」資訊，陳栢緯強調，天文台已盡早發放資訊，但希望市民了解天氣有變數，熱帶氣旋不確定性大，如太早公布會有誤差。

為了讓市民更容易了解天氣狀況，天文台在手機App中的「我的天文台」服務新增行車速度圖層，可以在雨季時掌握指定地點未來一至兩小時的閃電及降雨預測，了解路面交通影響。手機App內亦會加強分區天氣資訊服務，增加七個自動氣象站的實時相對濕度。

此外，天文台正準備興建「大灣區空氣質素實驗室及氣象監測超級站」，預計2027年啟用，同時亦作為「粵港澳大灣區氣象監測預警預報中心」香港分中心選址，提供區域性氣象科研合作平台。平台可進一步提升就極端天氣預報的能力。