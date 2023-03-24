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TVB宣布遣散5%員工 目標節省2.6億港元營運開支

香港新聞組／香港24日電
電視廣播TVB宣布裁員5%，公司目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出；圖為資料圖片。（Getty Images）
電視廣播TVB宣布裁員5%，公司目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出；圖為資料圖片。（Getty Images）

電視廣播有限公司（TVB）TVB宣布遣散5%員工，目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出，公司強調，會給予受影響員工合理補償。

文匯報報導，TVB行政主席許濤24日向員工發信，宣布將引入優化成本及資源管理方案，公司人力架構將作調整，部分職位將被終止且不予重置。同時，將嚴格控制間接成本，如租金、外判工作等開支。整體而言，在人力資源上約有5%的員工將涉及遣散，公司會與受影響之員工根據香港僱傭條例給予合理補償。

TVB發言人指出，無可否認，疫情及抗疫措施對經濟和市場帶來巨大的衝擊，使香港經濟前景仍然存在諸多挑戰，而電視業亦正面臨新時代的洗禮。對於公司來說這是一個很艱難的決定，但作為有責任的管理層必要堅守職責，在充滿挑戰的風險管理上，正確地引導資金流向最有效益的地方發展，以確保公司正常營運，我們理解這些變革將對部分員工產生影響，但相信這決定是能讓公司保持競爭力的必需措施。

資料顯示，電視廣播有限公司共有3907名全職僱員，包括合約藝員及海外附屬公司之職員。此數字不包括董事及自由工作人員。

香港 租金 疫情

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