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香港教育大學課業准用ChatGPT 須交代AI內容

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

近來ChatGPT牽起全球的AI熱潮。昨日香港教育大學（教大）公布有關人工智能（AI）生成工具的教學策略，教大建議教學人員視AI為重要的教學夥伴，學生亦可在課堂上使用ChatGPT輔助工具，惟必須在提交的課業中清楚交代ChatGPT生成的文稿內容，並展示過程中進行學習。

大公報報導，教大亦要求教學人員據專業判斷，確保學生呈交課業的學術誠信。

教大學術及首席副校長李子建強調，師生要「善用」及正向地使用AI工具，校方預期將提出「6-P教學取向」以方便評估學生的學習進程，並會使用多元評估的方法，以確保公正。

教大認為，AI有助培養學生的獨立思考及創新思維，建議教學人員以積極的態度誘導學生盡早接觸新科技。面對ChatGPT及AI生成工具，教大提出「6-P教學取向」評估學生的學習進程，包括Plan（寫作計畫）、Prompt（問題指令）、Preview（預覽草稿）、Produce（產出文章）、Peer Review（同儕評議）、Portfolio Tracking（跟進學習歷程文件）。

即如有使用ChatGPT的學生除提交寫作計畫外，在課業附件中清楚交代ChatGPT生成的文稿內容。而在有關學習歷程文件中，學生須展示通過相關AI文本生成工具的輸出，與自主學習的反思過程。校方認為過程基本已顯示學生對課業的了解程度。

李子建表示，面對現時已是工業4.0的時代，人工智能的出現，將為傳統的教學模式帶來改變。教師應更積極引領學生正確理解人工智能應用的優勢與限制，以負責任的態度善用新科技。

為了順應大勢及更好地普及AI的使用，電子學習與數碼能力研究講座教授暨教學科技中心總監江紹祥表示，教大已先後開辦「人工智能與教育科技榮譽理學士」以及「人工智能與教育科技理學碩士」課程，以配合教育界的需求。為了令大眾更了解AI，教大亦開展了人工智能素養課程，至今已有近700名大學生及高中學生受惠。

AI 人工智能 ChatGPT

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