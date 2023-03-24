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提升身分認同 5萬香港高中生將赴內地考察

香港新聞組／香港24日電
香港高中必修的公民與社會發展科要求學生最少到內地考察一次，以增進對國家及中華文化的認識，提升國民身分認同，考察首團最快下月出發。圖為香港學生觀看《國家相冊》典藏展。（新華社）
香港高中必修的公民與社會發展科要求學生最少到內地考察一次，以增進對國家及中華文化的認識，提升國民身分認同，考察首團最快下月出發。圖為香港學生觀看《國家相冊》典藏展。（新華社）

據公布，香港年內將有5萬名高中生前往內地考察，當局期望此舉可以增加學生的中國國民身分認同，從而扭轉部分人自「反送中」運動以來所產生的「反中」情緒。

在「反送中」之後，當局於2021至22學年度推出公民與社會發展科（公民科），取代舊有通識教育科；公民科內容包括規定各校安排高中生至少前往內地考察一次的機會，目的讓學生了解中國國情和發展，提升國民身分認同。

港府力推「愛國主義教育」，讓學生從小正確認識國家歷史，尊重國家象徵和標誌，認識中國憲法、香港基本法和國家安全等。自2021年起，高中開設公民與社會發展科課程，取代原通識教育科，作為高中王個必修必考核心科目之一，課程由「一國兩制下的香港」、「改革開放以來的國家」、「互聯相依的當代世界」三個主題組成。

教育局局長蔡若蓮昨天在立法會接受相關質詢時說，由於疫情原因，去年局方未能啟動有關考察安排，但隨著兩地上月初恢復通關，局方已立即重新啟動安排，包括原有12個廣東省行程，以及新增10個，地點有大灣區城市。

她說，目前各校對安排學生到內地考察反應正面，預計約有5萬名高中生將於4月至8月到內地考察。

據公布，教育局將會為相關考察團提供隨團教師，也會安排專業顧問服務，協助校方帶領學生進行交流、主持簡介會以及行程後的經驗分享等，並增設不同行程路線供學校選擇。

教育局 香港 反送中

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