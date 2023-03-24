投資移民香港計畫 估首年吸8000申請

任哲。（取材自臉書）

香港移民 專家估計，港府提出的吸引海外人士赴港投資 移民計畫，首年可以吸引8000例申請，預料將有超過2000億元（港幣，下同，約254.7億美元）流入。

財政司司長陳茂波上月底發表財政預算案，宣布重新推出赴港投資移民的「資本投資者入境計畫」，規定申請人在本地市場投放一定資產，但不包括購房，通過審批後可赴港居住和發展。

港府8年前也曾推出類似計畫，當時投資者可以購買房地產，這項計畫施行兩年後中止。針對港府重新推出相關計畫，美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷昨天向媒體說，港府相隔8年後重啟投資移民計畫，積壓不少需求，保守估算首年可能有多達8000例申請，吸引逾2000億元赴港。

香港電台引述她說，這些外來資金主要投放在金融產品或科創企業等領域。

據指出，香港8年前首次推出的投資移民計畫，批出了3.5萬例申請，吸納超過3000億元投資額，當中房地產投資占425億元。

2019年香港爆發「反送中」運動，其後港府訂定國安法，又修改了選舉制度，落實「愛國者治港」原則，這明顯導致香港出現歷來較大規模的移民潮，離開香港的人大都表示，香港失去了原有的自由。

而港府在3年疫情期間採取嚴格的防疫限制，也加重移民問題，並導致外企人才和資金離港。

為了彌補人才流失，除了上述投資移民計畫外，港府去年底也推出「高端人才通行證計畫」，吸引全球百強大學畢業生赴港，獲批者可獲發給2年的通行證赴港發展，不設人數限額。

香港特首李家超曾表示，近兩年有14萬勞動人口流失。

此外，港府為「搶人才」新設的「高端人才通行證計畫」於去年12月28日起接受申請，兩個月間共收到14240宗申請，其中8797宗已獲批，其中18至30歲的年輕人占逾半。以來源地畫分，約三分之二來自內地，三分一來自海外。其中一位通過B類申請，剛獲批「高才通」的39歲內地藝術家任哲表示，申請過程很快，前後只用了約兩、三天即成功獲批，之後他會更頻繁地到香港發展藝術事業。