港跨省高鐵票開賣 1張等10小時 市民：耐性大考驗

廣深港高鐵從4月1日起，增開62列跨境高鐵列車，大批市民在開售的23日一大早，就到西九龍高鐵站排隊購票。（中通社）

清明、復活節 長假將至，高鐵香港 段下月起恢復跨省長途班次，昨日起預售車票，大批市民一早到西九龍高鐵站購票，3000個櫃枱籌（號碼牌）上午就派完，有人拿不到即日籌失望而回；有人上午7時多到場，成功拿到即日籌，但到傍晚6點才成功購票，等足逾10小時。

廣深高鐵4月1日起全面重啟跨省列車服務，到北京 、上海等地的車票23日晨6時起發售，乘客須先排隊取籌再等候叫號購票。在西九龍高鐵站一早有約百名市民排隊買票，櫃檯及自動售票機外出現人龍，早上10點車站即廣播，櫃檯購票即日輪候籌已派完，呼籲未領籌的旅客離開車站，改在網站或指定代理購票。

大公報報導，有港人稱早上6點就去排隊，排了3小時也沒拿到籌，並指現場有指示不清晰、安排混亂等五大問題，期望有關方面改善；亦有市民反映高鐵票供不應求，多個熱門站點一票難求。

余先生準備下月4日回汕尾祭祖，因網上買不到車票，於是專門請假，一早就到西九龍站買車票，但到場後才知道要先拿籌再買票，「拿到籌後工作人員叫我下午2點過來，但等到6點才買到。」由上午7時半到車站，到下午6時成功購票，余先生等了10個半小時，他形容「耐性大考驗」，「為何不可以開多幾個櫃枱，加快處理呢？」

跨省長途列車車票櫃枱即日籌分為「跨境車票」和「內地車票」籌號，各1500個，但不少人都不清楚自己應該排隊拿哪種籌號，現場工作人員亦未能解釋清楚。有早到的市民乾脆兩種籌都拿，結果籌號在中午前已經派完，後到的市民一度鼓噪。

記者向不同工作人員查詢，得到相對較一致的回覆是：如果從香港直達目的地，就在「跨境車票」區購買；如果途中需要在內地某站換乘後才到達目的地，就在「內地車票」區購買。

此外，此前3月16日至22日，廣深高鐵票訂單比之前一個星期大幅上升六成，而賣出的高鐵票數量更上升七成三。

香港立法會議員張欣宇說，香港當局需爭取加開更多班次，根據高鐵的設計容量，仍有超過一半的空間可以增加班次。至於售票流程的問題，要多鼓勵乘客網上購票，港鐵亦要及早發放剩餘車票數量的資訊。