我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風重災戶…洛杉磯華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

港跨省高鐵票開賣 1張等10小時 市民：耐性大考驗

香港新聞組／香港24日電
廣深港高鐵從4月1日起，增開62列跨境高鐵列車，大批市民在開售的23日一大早，就到西九龍高鐵站排隊購票。（中通社）
廣深港高鐵從4月1日起，增開62列跨境高鐵列車，大批市民在開售的23日一大早，就到西九龍高鐵站排隊購票。（中通社）

清明、復活節長假將至，高鐵香港段下月起恢復跨省長途班次，昨日起預售車票，大批市民一早到西九龍高鐵站購票，3000個櫃枱籌（號碼牌）上午就派完，有人拿不到即日籌失望而回；有人上午7時多到場，成功拿到即日籌，但到傍晚6點才成功購票，等足逾10小時。

廣深高鐵4月1日起全面重啟跨省列車服務，到北京、上海等地的車票23日晨6時起發售，乘客須先排隊取籌再等候叫號購票。在西九龍高鐵站一早有約百名市民排隊買票，櫃檯及自動售票機外出現人龍，早上10點車站即廣播，櫃檯購票即日輪候籌已派完，呼籲未領籌的旅客離開車站，改在網站或指定代理購票。

大公報報導，有港人稱早上6點就去排隊，排了3小時也沒拿到籌，並指現場有指示不清晰、安排混亂等五大問題，期望有關方面改善；亦有市民反映高鐵票供不應求，多個熱門站點一票難求。

余先生準備下月4日回汕尾祭祖，因網上買不到車票，於是專門請假，一早就到西九龍站買車票，但到場後才知道要先拿籌再買票，「拿到籌後工作人員叫我下午2點過來，但等到6點才買到。」由上午7時半到車站，到下午6時成功購票，余先生等了10個半小時，他形容「耐性大考驗」，「為何不可以開多幾個櫃枱，加快處理呢？」

跨省長途列車車票櫃枱即日籌分為「跨境車票」和「內地車票」籌號，各1500個，但不少人都不清楚自己應該排隊拿哪種籌號，現場工作人員亦未能解釋清楚。有早到的市民乾脆兩種籌都拿，結果籌號在中午前已經派完，後到的市民一度鼓噪。

記者向不同工作人員查詢，得到相對較一致的回覆是：如果從香港直達目的地，就在「跨境車票」區購買；如果途中需要在內地某站換乘後才到達目的地，就在「內地車票」區購買。

此外，此前3月16日至22日，廣深高鐵票訂單比之前一個星期大幅上升六成，而賣出的高鐵票數量更上升七成三。

香港立法會議員張欣宇說，香港當局需爭取加開更多班次，根據高鐵的設計容量，仍有超過一半的空間可以增加班次。至於售票流程的問題，要多鼓勵乘客網上購票，港鐵亦要及早發放剩餘車票數量的資訊。

香港 北京 復活節

上一則

中掀央企反腐風暴 6高管再被鍘

下一則

10億美元級企業家有969位 中國富豪人數冠全球

延伸閱讀

美資Foot Locker香港6家分店 將全部結業撤出

美資Foot Locker香港6家分店 將全部結業撤出
Fed升息1碼 港金管局提醒留意美國金融機構財務狀況

Fed升息1碼 港金管局提醒留意美國金融機構財務狀況
被馮淬帆大罵 王晶反酸台灣是怪地方

被馮淬帆大罵 王晶反酸台灣是怪地方
QS排名 香港院校12科躋全球20大 港大3科進前十

QS排名 香港院校12科躋全球20大 港大3科進前十

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00
魏女士雖然戴上口罩，但仍有不少網友讚她「可愛」，長相不錯。（微博影片截圖）

花21萬相親被戲弄？ 杭州富家女怒投訴 「1原因」網上風向逆轉

2023-03-21 09:00

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款