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Fed升息1碼 港金管局提醒留意美國金融機構財務狀況

大陸中心／即時報導
美國持續升息，香港金融管理局提醒，留意近日個別美國銀行的財政狀況和流動性出現問題可能導致信貸收緊。（路透）
美國持續升息，香港金融管理局提醒，留意近日個別美國銀行的財政狀況和流動性出現問題可能導致信貸收緊。（路透）

聯準會（Fed）當地時間22日宣布升息1碼，主席鮑爾表示準備在必要時再次提高利率。對此，香港金融管理局發布新聞稿指出，港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高的水準，呼籲香港民眾必須對銀行借貸利率的波動有所準備，並在作出置業、按揭（抵押貸款）或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。

由於港幣迄今仍實施與美元連動的聯繫匯率制度，因此香港的利率也緊貼美元利率波動。在Fed宣布升息1碼後，香港金融管理局23日隨即按既定機制，上調基本利率至5.25%。

香港金融管理局發布的新聞稿稱，Fed的加息決定符合市場預期。然而，未來一段時間美國的利率走勢將繼續存在頗大的不確定性。過去一年持續加息對美國經濟及通膨的影響有待觀察，而近日個別美國銀行的財政狀況和流動性出現問題可能導致信貸收緊，會否進一步影響經濟活動並左右貨幣政策仍有待評估。

新聞稿同時強調，儘管外圍市況波動，香港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順，這有賴香港多年來在金融市場建立的防禦力、穩健的銀行體系，以及行之有效的聯繫匯率制度。香港金融管理局會密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

香港 利率 貨幣

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