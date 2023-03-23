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袁國勇「曾三度面對生命威脅」警告疫情肆虐必重臨

香港新聞組／香港23日電
港大微生物學系講座教授袁國勇稱，疫情大流行肆虐的日子必定重臨，必須做好準備，否則將付出巨大代價。（取材自香港電台）
港大微生物學系講座教授袁國勇稱，疫情大流行肆虐的日子必定重臨，必須做好準備，否則將付出巨大代價。（取材自香港電台）

回顧過去應對新發傳染病的經驗過程中，港大微生物學系講座教授袁國勇在報章發表文章指出，曾經三次面對生命受威脅。

香港電台報導，袁國勇憶述，1997年港大團隊成功推出快速核酸測試，應對全球首次H5N1禽流感病毒傳染人類，並在《刺針》上發表論文，提出濕市場不應容許販售活家禽，影響了商販的生計，他當時首次感到生命受威脅。

2003年SARS爆發，港大團隊再次設計快速核酸測試和抗體檢測，並用於診斷患者，又在深圳追蹤到病毒的中間宿主是果子狸。他當時提出應及早關閉野生動物貿易以控制疫情，影響了許多養果子狸農民和市場攤主的生計，令他第二次感到生命受威脅。

直至近年新冠疫情全球蔓延。研究顯示，新冠病毒與團隊在2005年發現的類SARS蝙蝠冠狀病毒於基因排序相似，他們再次提出野生動物市場是疫情早期的爆發源頭，必須禁絕活動物在濕市場販售，他第三次收到安全受威脅的訊息。

袁國勇在文中指出，從過往的經驗顯示，新發傳染病的病毒大多來自野生動物，病毒可能會跳到果子狸、家禽等中間宿主，再跳到人類身上，人傳人之後，就令疫情大爆發。他認為，香港和內地過去的疫情告訴大家，大流行肆虐的日子必定重臨，必須做好準備，相信科學，同時兼顧公眾的心理健康和經濟困難。如果不做好準備，將要付出巨大代價。

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