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粵港澳大灣區經濟總量 去年逾1.8兆美元

香港新聞組／香港23日電
粵港澳大灣區經濟總量突破13兆元人民幣，成為重要的經濟成長引擎。圖為廣湛鐵路，通車後將極大促進湛江融入粵港澳大灣區連動發展。（新華社）
粵港澳大灣區經濟總量突破13兆元人民幣，成為重要的經濟成長引擎。圖為廣湛鐵路，通車後將極大促進湛江融入粵港澳大灣區連動發展。（新華社）

粵港澳統計部門日前相繼公布2022年經濟數據，數據顯示，2022年粵港澳大灣區經濟總量超過13兆元人民幣（約1.8兆美元），綜合實力顯著增強，朝著建成國際一流灣區和世界級城市群的既定目標加速前進。

新華社報導，內地中山大學區域開放與合作研究院院長毛艷華說，面對「三重壓力」，大灣區經濟持續穩健發展，顯現區域市場的活力和高成長性。伴隨進一步開放、創新、國際化，大灣區成為構建「雙循環」新發展格局的重要橋梁。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》印發4年多，交出一份沉甸甸的成績單：廣東省統計局數據顯示，2022年大灣區內地9市地區生產總值10兆4681億元人民幣；香港特區政府統計部門公布的數據顯示，香港實現地區生產總值2兆8270億港元（約3602.1億美元），按2022年平均匯率折算，約2兆4280億元人民幣；澳門特區政府公布的數據顯示，澳門實現地區生產總值1773億澳門元，約1470億元人民幣。由此，粵港澳大灣區經濟總量超過13兆元人民幣。

夜景衞星圖上，珠江入海口這片燈光分外璀璨的區域，是中國內地開放水平最高、經濟最具活力的區域之一。在世界版圖上，粵港澳大灣區與美國舊金山灣、紐約灣、日本東京灣並稱為世界四大灣區。

近年來，在粵港澳三地和有關部門有力推動下，大灣區建設熱潮澎湃，為港澳發展拓展新空間、注入新動能，不斷豐富「一國兩制」實踐新內涵，彰顯「一國兩制」生機活力。

大灣區正展現大前景、大空間。2022年底，粵港澳三地政府聯合舉行粵港澳大灣區全球招商大會，現場達成合作項目853個、投資總額達2.5兆元人民幣。廣東省政府在年初的政府工作報告中提出，2023年廣東經濟社會發展主要預期目標為經濟增長5%以上，其中大灣區內地9市的目標增速多高於此；香港特區政府此前預計香港2023年增長介於3.5%至5.5%，一些機構預計澳門經濟也將實現反彈。

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