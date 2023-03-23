港三隧分流 8•2先推「633」收費 不同時段不同收費

香港為改善三條過海隧道車流量失衡的問題，三隧分流措施自8月起實施，不同時段有不同收費。（中通社）

為改善三條過海隧道車流量失衡的問題，港府今年8月2日將收回西區海底隧道經營權，屆時三條過海隧隊經營權將掌握在港府手中。

香港 01報導，運輸及物流局局長林世雄22日公布最新「三隧分流」方案，並增設「不同時段不同收費」政策，分兩階段實施，

8月2日先行私家車「633」收費，即西隧由75元（港幣，下同，約9.5美元）減價至60元，紅隧由20元加至30元，東隧則由25元加至30元；不遲於年底會推出「不同時段不同收費」安排，方案下周交立法會審議。

林世雄表示，當踏入第二階「不同時段不同收費」，屆時繁忙時段紅隧、東隧最高收費將增至40元，換言之，「633」收費安排可能只維持不足4個月。

新修訂後的建議，今年8月2日起，西隧私家車收費由75元減價15元至60元，紅隧東隧則增至30元，即分別加10元及5元。至於的士方面則建議畫一25元全日固定收費，而的士乘客若非在過海的士站上車，則須支付去程及回程隧道費、即整段車程合共50元。

運輸局局長林世雄表示，經過研究後決定維持西隧較高收費，因新界西北有300萬人口，若西隧定價降至紅隧及東隧水平，新引發的車流會令三隧都吃不消。至於較預期提早逾半年推行第二階段「不同時段不同收費」，他稱因通關後香港交通流量上升迅速，再加上社會建議，故決定加快腳步。而商用車輛例如貨車等亦有新收費，日後三隧會畫一只收50元。

運輸署助理署長梁世豪則稱，西隧減價、紅東隧加價後，隧道收費差距會收窄，減少私家車因要選擇較便宜收費隧道而要兜路的情況；的士全日畫一收25元亦可避免無載客的士集中使用紅隧東隧的情況。

不過，根據運輸局說法，港府將不遲於今年底推出第二階段過海隧道收費，即「不同時段不同收費」安排，屆時視乎時段，紅隧東隧收費在星期一至六將提升至最多40元，相對三隧在一般時段將畫一收費30元，非繁忙時間亦可減至畫一20元。