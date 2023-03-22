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港保安局長：國安風險依然存在 仍有破壞力量潛伏

特派記者賴錦宏／北京即時報導
香港保安局局長鄧炳強回應說，目前國家安全風險依然存在，社會上仍有破壞力量潛伏社會。（Getty Images）
香港保安局局長鄧炳強回應說，目前國家安全風險依然存在，社會上仍有破壞力量潛伏社會。（Getty Images）

2019年反送中事件期間，香港政府根據《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，禁止任何人在公眾集會、非法或未經批准集結期間，使用蒙面物品。新思維議員狄志遠22日在立法會質詢，港府會否在《規例》下增加免責辯護條款？香港保安局局長鄧炳強回應稱，目前國家安全風險依然存在，社會上仍有破壞力量潛伏社會，特區政府要做好風險管理及居安思危。

據香港媒體報導，鄧炳強說，2020年12月終審法院的裁決，確立《緊急情況規例條例》符合《基本法》，以及《禁止蒙面規例》禁止在公眾活動使用蒙面物品而限制相關權利，是符合相稱性要求。他強調此等權利並非絕對權利，而是可受到合法限制的，包括公眾安全、公共秩序等。

鄧炳強指，目前有必要保留《禁蒙面法》，強調口罩令與《禁蒙面法》是兩碼子的事。他提到警方會視乎當事人有否合理辯解，包括工作時有人身安全需要、宗教理由，或事前已存在的醫學或健康理由等，決定是否拘捕。他舉例指，如果有示威者戴俗稱「豬嘴」的防毒面罩或者「V煞」面具，就不是合理情況。

狄志遠指出，香港《基本法》第27條列明香港居民享有言論、結社、集會等自由，目前社會環境與2019年有很大差別，是否合適時機檢討《禁蒙面法》，特別提到有關「合理辯解」的定義，讓市民更安心出席遊行

鄧炳強說，香港市民參與遊行和集會，受香港《基本法》和國安法的保障，並指《公民權利和政治權利國際公約》的權利並非絕對，如涉及公眾秩序和國家情況下會受到約束。

香港 遊行 醫學

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