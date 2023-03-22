綠置居28日起揀樓 「樓王」高宏苑售271萬

房委會以市價四一折推售、共提供4693個單位的本期綠置居，料28日起邀請申請者揀樓。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

房委會以市價四一折推售、共提供4693個單位的本期綠置居，料下周二（28日）起邀請申請者揀樓。房委會昨日上載價單，其中「樓王」單位為油塘高宏苑A座43樓20室，售價約271萬元（港元，下同，約34.5萬美元） ，呎價約5543元；其中最便宜的是錦柏苑一個184呎單位，僅售75.3萬元，綠表買家只須付5%首期，3.75萬元首期便可上車做業主。

據了解，綠置居（綠表置居計畫）於 2018年恆常化，提供另一途徑讓綠表申請者置業。在綠置居的「一換一」安排下，每個綠置居單位可同時滿足綠表買家自置居所的訴求，並回應公屋申請者入住公屋的需要。

綜合明報、文匯報報導，這期供應最多為推售2021伙的油塘高宏苑，售價約83萬至271萬元，設A及B座兩幢大廈，呎價介乎4498至5543元，A座設46層，B座設48層，前者預計「關鍵日期」為2025年4月30日，後者則為2025年6月30日。至於馬鞍山錦柏苑則提供1896個單位，設A至C座，呎價介乎4097至5525元，預計關鍵日期為2026年7月31日。粉嶺清濤苑則設一座，共42層、776個單位，預計關鍵日期2025年3月31日，呎價介乎4049至4954元。

根據價單，這期「樓王」是油塘高宏苑A座43樓20室，面積為489呎的近頂層單位，售價為271萬300元，呎價5543元，而該單位的特色是兼有41呎屬於「減音露台」，主要是單位對正大馬路，故以雙重隔音方式為單位「減噪音」。雖說該單位是「樓王」，但並非是呎價最貴，同是A座43樓，16室面積447呎的單位，售價為266萬7300元，呎價則高達5967元。根據售樓書，料高宏苑部分高層單位或可享海景。

售價低於100萬元的單位占279個，惟面積亦不足200呎。其中售價最低的是馬鞍山錦柏苑C座1樓10室的184呎單位，只售75萬3900元，呎價不足4100元。由於綠置居只供綠表資格買家或公屋住戶購買，在房委會作擔保條件下，只需繳付最低5%首期，即只需付3萬7695元首期便可上車，惟單位不足200呎，並不適合大部分家庭申請者。

有房委會委員擔心，本期綠置居近一成單位是「納米」單位，不受家庭申請者歡迎，或增加滯銷機會。