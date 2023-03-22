我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

綠置居28日起揀樓 「樓王」高宏苑售271萬

香港新聞組／香港22日電
房委會以市價四一折推售、共提供4693個單位的本期綠置居，料28日起邀請申請者揀樓。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
房委會以市價四一折推售、共提供4693個單位的本期綠置居，料28日起邀請申請者揀樓。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

房委會以市價四一折推售、共提供4693個單位的本期綠置居，料下周二（28日）起邀請申請者揀樓。房委會昨日上載價單，其中「樓王」單位為油塘高宏苑A座43樓20室，售價約271萬元（港元，下同，約34.5萬美元） ，呎價約5543元；其中最便宜的是錦柏苑一個184呎單位，僅售75.3萬元，綠表買家只須付5%首期，3.75萬元首期便可上車做業主。

據了解，綠置居（綠表置居計畫）於 2018年恆常化，提供另一途徑讓綠表申請者置業。在綠置居的「一換一」安排下，每個綠置居單位可同時滿足綠表買家自置居所的訴求，並回應公屋申請者入住公屋的需要。

綜合明報、文匯報報導，這期供應最多為推售2021伙的油塘高宏苑，售價約83萬至271萬元，設A及B座兩幢大廈，呎價介乎4498至5543元，A座設46層，B座設48層，前者預計「關鍵日期」為2025年4月30日，後者則為2025年6月30日。至於馬鞍山錦柏苑則提供1896個單位，設A至C座，呎價介乎4097至5525元，預計關鍵日期為2026年7月31日。粉嶺清濤苑則設一座，共42層、776個單位，預計關鍵日期2025年3月31日，呎價介乎4049至4954元。

根據價單，這期「樓王」是油塘高宏苑A座43樓20室，面積為489呎的近頂層單位，售價為271萬300元，呎價5543元，而該單位的特色是兼有41呎屬於「減音露台」，主要是單位對正大馬路，故以雙重隔音方式為單位「減噪音」。雖說該單位是「樓王」，但並非是呎價最貴，同是A座43樓，16室面積447呎的單位，售價為266萬7300元，呎價則高達5967元。根據售樓書，料高宏苑部分高層單位或可享海景。

售價低於100萬元的單位占279個，惟面積亦不足200呎。其中售價最低的是馬鞍山錦柏苑C座1樓10室的184呎單位，只售75萬3900元，呎價不足4100元。由於綠置居只供綠表資格買家或公屋住戶購買，在房委會作擔保條件下，只需繳付最低5%首期，即只需付3萬7695元首期便可上車，惟單位不足200呎，並不適合大部分家庭申請者。

有房委會委員擔心，本期綠置居近一成單位是「納米」單位，不受家庭申請者歡迎，或增加滯銷機會。

上一則

殺妻分屍沖入馬桶案 杭州狠夫伏法

下一則

名校高中發起成立C9聯盟惹議 恐壟斷教育資源

延伸閱讀

荷姆斯入獄日期 法官4月上旬裁決

荷姆斯入獄日期 法官4月上旬裁決
清潔消毒超有效的漂白水 打開瓶蓋前先做這一動作

清潔消毒超有效的漂白水 打開瓶蓋前先做這一動作
紐約州家園與社區復興計畫　長島納蘇郡戛維斯角廉租屋公寓

紐約州家園與社區復興計畫　長島納蘇郡戛維斯角廉租屋公寓
移民專頁／移民簽證被拒 已批准I-140不會自動失效

移民專頁／移民簽證被拒 已批准I-140不會自動失效

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率