我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

港鐵票價新機制 6月起與物業發展利潤掛鈎

香港新聞組／香港22日電
港鐵票價調整新機制，將直接與物業發展利潤掛鈎；圖為市民出行搭乘港鐵。 （中新社）
港鐵票價調整新機制，將直接與物業發展利潤掛鈎；圖為市民出行搭乘港鐵。 （中新社）

港府與港鐵公司完成每五年一次的「可加可減」票價機制檢討，行政會議昨日通過檢討結果，6月實施新機制。在新機制下，票價調整與港鐵物業發展利潤掛鈎，可將票價加幅最多下調0.8%。連同港鐵今年提供1.2%特別扣減、1.85%累計加幅延至明年實施等，港府預測港鐵今年票價加幅可壓低3.85%。

綜合媒體報導，新機制保留原有票價計算方程式，但票價方程式中「生產力因素」的計算方法，改為與港鐵的香港物業發展利潤直接掛鈎。若利潤不足50億元（港元，下同，約6.37億美元） ，扣減0.6%；如利潤為50億至100億元，扣減0.7%；如利潤為超過100億元，就扣減0.8%加價幅度。換言之，港鐵的物業發展利潤金額愈高，車票加幅愈少。港鐵公司去年香港物業發展利潤為104億元，因此今年票價調整幅度將下調0.8%。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，調整方案未如理想，新機制減幅「出手太低」，與市民期望「有落差」；立法會議員梁文廣批新折扣「微不足道」，對市民只是「小恩小惠」。「A4」聯盟張欣宇則指港鐵過去11年，只有3年的物業發展利潤達到新機制下的票價扣減要求。

實政圓桌田北辰表示，這次調整是「一個包裝100分的禮盒，但裡面只有幾粒糖」，因為港鐵有回應市民的要求，如將加幅和利潤掛鈎，但措施力度遠不足夠。他建議將港鐵車站商店租金、廣告收入等其他收入納入利潤對沖，並將延誤罰款與管理層花紅掛鈎。

運輸及物流局局長林世雄則表示，引入「利潤掛鈎」是回應市民訴求，更長遠地降低港鐵票價的基線，讓所有乘客受惠。連同其他特別扣減，港鐵今年票價加幅壓低3.85%，但仍有機會加價。

港鐵在2019年、2020年的票價調整，共有2.85%的票價加幅因「封頂」機制而延後處理。港鐵將在今年票價調整，提供1.2%的特別扣減，以抵銷部分延後加幅，即是有超過四成的延後加幅總額會被永久抵銷。剩餘的1.65%延後加幅則繼續延後實施，加上港鐵公司考慮到經濟剛復甦、自願將今年0.2%的票價加幅延遲實施，即是合共有1.85%的票價加幅延至明年實施。

利潤 香港 租金

上一則

頂流「花花」火了 帶旺成都「熊貓經濟」

下一則

殺妻分屍沖入馬桶案 杭州狠夫伏法

延伸閱讀

美西第一座鋼磚結構 舊金山百年酒店易主

美西第一座鋼磚結構 舊金山百年酒店易主
成都職業乞丐「日入千元、車接車送」 網虧：這工作挺不錯？

成都職業乞丐「日入千元、車接車送」 網虧：這工作挺不錯？
購買力出動 港人赴深圳買樓占比激增

購買力出動 港人赴深圳買樓占比激增
香港8旬「的伯」落斜失控撞人 2命危

香港8旬「的伯」落斜失控撞人 2命危

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率