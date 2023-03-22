港鐵票價新機制 6月起與物業發展利潤掛鈎

港鐵票價調整新機制，將直接與物業發展利潤掛鈎；圖為市民出行搭乘港鐵。 （中新社）

港府與港鐵公司完成每五年一次的「可加可減」票價機制檢討，行政會議昨日通過檢討結果，6月實施新機制。在新機制下，票價調整與港鐵物業發展利潤 掛鈎，可將票價加幅最多下調0.8%。連同港鐵今年提供1.2%特別扣減、1.85%累計加幅延至明年實施等，港府預測港鐵今年票價加幅可壓低3.85%。

綜合媒體報導，新機制保留原有票價計算方程式，但票價方程式中「生產力因素」的計算方法，改為與港鐵的香港 物業發展利潤直接掛鈎。若利潤不足50億元（港元，下同，約6.37億美元） ，扣減0.6%；如利潤為50億至100億元，扣減0.7%；如利潤為超過100億元，就扣減0.8%加價幅度。換言之，港鐵的物業發展利潤金額愈高，車票加幅愈少。港鐵公司去年香港物業發展利潤為104億元，因此今年票價調整幅度將下調0.8%。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，調整方案未如理想，新機制減幅「出手太低」，與市民期望「有落差」；立法會議員梁文廣批新折扣「微不足道」，對市民只是「小恩小惠」。「A4」聯盟張欣宇則指港鐵過去11年，只有3年的物業發展利潤達到新機制下的票價扣減要求。

實政圓桌田北辰表示，這次調整是「一個包裝100分的禮盒，但裡面只有幾粒糖」，因為港鐵有回應市民的要求，如將加幅和利潤掛鈎，但措施力度遠不足夠。他建議將港鐵車站商店租金 、廣告收入等其他收入納入利潤對沖，並將延誤罰款與管理層花紅掛鈎。

運輸及物流局局長林世雄則表示，引入「利潤掛鈎」是回應市民訴求，更長遠地降低港鐵票價的基線，讓所有乘客受惠。連同其他特別扣減，港鐵今年票價加幅壓低3.85%，但仍有機會加價。

港鐵在2019年、2020年的票價調整，共有2.85%的票價加幅因「封頂」機制而延後處理。港鐵將在今年票價調整，提供1.2%的特別扣減，以抵銷部分延後加幅，即是有超過四成的延後加幅總額會被永久抵銷。剩餘的1.65%延後加幅則繼續延後實施，加上港鐵公司考慮到經濟剛復甦、自願將今年0.2%的票價加幅延遲實施，即是合共有1.85%的票價加幅延至明年實施。