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「小熊維尼：血與蜜」香港撤映 疑當局封殺

香港新聞組／香港22日電
英國恐怖電影「小熊維尼：「血與蜜」宣告取消在香港正式上映，疑似因角色影射國家主席習近平遭當局封殺。（取材自臉書）
英國恐怖電影「小熊維尼：「血與蜜」宣告取消在香港正式上映，疑似因角色影射國家主席習近平遭當局封殺。（取材自臉書）

根據電影資訊網站，原定23日在香港正式上映的英國恐怖電影「小熊維尼：血與蜜」（Winnie the Pooh: Blood and Honey）因「技術原因」宣告取消，疑似遭到當局封殺，導演則猜測是政治原因。

「小熊維尼：血與蜜」是一部2023年英國獨立恐怖電影，改編自1926年經典兒童讀物「小熊維尼」，故事劇情在敘述克里斯多福羅賓本來與小熊維尼、小豬、跳跳虎、屹耳非常要好，但當羅賓上大學後，被迫拋棄他們離去，而被拋棄的小熊維尼們為了尋找食物，開始對人類展開嗜血的恐怖殺戮。

路透報導，原定21日晚舉行電影包場活動的Moviematic已在其社群媒體頁面宣布「取消放映」，其他網站和媒體也報導上映喊卡的消息。

這部電影的香港發行商VII Pillars Entertainment並未交代原因，也未回應路透的置評請求，其臉書頁面的訂票連結則顯示售票服務暫時無法使用。

小熊維尼在中國長期遭到查禁，因為有網友用這個卡通角色來影射中國國家主席習近平。

這種類比始於2013年，當時習近平訪問美國並會見當時的總統歐巴馬，部分網路評論者將他們分別比作小熊維尼和跳跳虎。

另據明報報導，電影導演Rhys Frake-Waterfield表示感到失望，稱多間戲院原定映期「全部神秘取消」，估計取消放映是政治原因。負責為電影發出核准證明書的電影、報刊及物品管理辦事處表示，戲院安排什麼電影上映「純屬其商業決定」。

電影電檢已過關，身兼電影編導監、31歲的Rhys Frake-Waterfield稱，至今未收到取消放映的實際原因，形容30間戲院在一夜之間有相同決定是「太巧合」。他估計這次涉及政治原因，指電影在多國公映均無任何技術問題。

電影 導演 香港

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