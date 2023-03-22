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港房價連13年全球最貴 港人18.8年不吃不喝才買得起

香港新聞組／香港22日電
香港房價雖然持續下跌，但連續13年成為全球樓價最難負擔城市，市民須不吃不喝18.8年才能購房。（中通社）
香港房價雖然持續下跌，但連續13年成為全球樓價最難負擔城市，市民須不吃不喝18.8年才能購房。（中通社）

儘管受疫情和加息周期衝擊下，香港房價持續下跌，但國際調查機構指香港房價連續第13年蟬聯「全球最難負擔房地產市場」之首，民眾不吃不喝18.8年才能購房，而差旅成本也是亞洲最貴。此外，聯合國資助機構的「世界幸福報告」，香港再跌一位居台灣和中國大陸之後。

綜合媒體報導，香港房價去年跌了1成5，今年跌勢繼續，但國際調查機構Demographia剛發布年度報告指，香港房價中位數對家庭收入中位數比率達18.8倍，相當於不吃不喝18.8年才能購房，雖相對於上1年度縮短了4年時間，仍連續13年蟬聯「全球最難負擔房地產市場」。

Demographia的報告以全球94個主要市場在去年第3季房價、收入中位數作調查，發現去年全球房價最難負擔的城市排名中，香港居首，其次是澳洲雪梨、加拿大溫哥華。調查指，房價對收入比高於5.1倍，已屬嚴重負擔不起水平，而香港則連續13年為全球最難負擔水平。

值得一提的是，香港「樓價對收入比率」從納入報告之初的11.4倍迅速攀升至去年的18.8倍，較其他城市更為嚴重，報告形容其「十分罕見」。

而新冠疫情後，香港再次成為亞洲公幹費用最昂貴城市。人力資源顧問機構ECA International昨日發表最新「出差津貼報告」，顯示雖然於去年前往香港公幹的需求急劇下降，但香港仍然成為亞洲排名首位及全球排名第16位公幹費用最昂貴城市。到香港出差的平均支出為每日520美元，比去年同期僅微跌4美元。

新加坡排名亦有所上升，公幹費用排名亞洲第二昂貴地區，每日平均公幹支出為515美元，僅稍微低於香港。與新加坡一樣，台北及新竹等台灣城市排名也上升，均晉身10大亞洲公幹成本最高的城市之列。

以全球公幹費用最昂貴城市來計，歐美多個城市躋身全球前20名，紐約再次成為全球公幹費用最昂貴城市，平均每日開支高達796美元。

另一方面，聯合國資助機構「可持續發展解決方案網絡」發表本年度「世界幸福報告」，在137個國家及地區評分中，芬蘭連續6年成為世界上最幸福國家，香港排名較去年的報告再跌一位，居82位。被台灣的27位拉開距離，甚至被中國大陸的第64位抛在後面。

香港 房價 新加坡

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