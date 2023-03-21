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綠帽疑雲 港7旬翁潑滾水狂砍熟睡妻女

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港長沙灣海麗邨昨清晨發生血案，72歲何姓老翁疑涉懷疑妻子紅杏出牆，趁妻女熟睡時向她們淋滾水，並持菜刀砍傷她們，母女遭燙傷且身中多刀後，合力奪刀，將老翁推出房外，反鎖房門致電報警，警方趕到破門入屋將老翁逮捕。

明報報導，何姓老翁與同齡妻同住海麗邨海和樓單位多年，關係一般，育有48歲女兒，女兒結婚後遷出，一家沒有家庭暴力紀錄。

據報導，昨晨約5時35分，警方接女子報案，指其七旬父親砍傷母親。案發前一天為潘婦生日，女兒回家為母親慶生，其後留宿並與母親同睡，至清晨5時許，何翁趁兩人熟睡，向妻女淋潑滾水並持菜刀斬傷兩人，母女負傷奪去菜刀，將何翁推出房外，再反鎖房門報警。何翁同時亦報警稱自己斬傷妻女。

報導說，警員接報後趕赴現場，持盾牌上樓，消防則協助破門入屋，於屋內救出母女。兩人身體燙傷，頭及手腳皆有刀傷，滿身鮮血，同清醒送往瑪嘉烈醫院救治，情況穩定。

報導稱，何翁上衣胸口位置沾有小量血漬，其後被警方以涉嫌傷人罪拘捕，帶署扣查，案件交由深水埗警區重案組跟進。警員昨在案發單位檢走熱水煲及菜刀等證物。

報導指，有同層鄰居表示，平日很少見到涉事夫婦，見面也不會打招呼，因此對兩人了解不多，偶爾會在晚上聽到兩人吵架，亦聽過丟雜物的聲音，但不清楚爭執內容。

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