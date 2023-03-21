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粵港澳海關監管互認 加快「港車北上」

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港海關總署署長俞建華20日在北京出席國務院新聞辦發布會時表示，當前，粵港澳大灣區建設正按下加速鍵。下一步，海關將與有關方面密切合作，加強設施的「硬聯通」和合作的「軟聯通」。俞強調，海關總署將多措施促大灣區通關便利，加強三地海關監管互認，積極推進「跨境一鎖」，加快推進「港車北上」；推動貿易數據聯通，探索實施「一單兩報」，優化簡易通關模式，便利人員往來和貨物流動。

大公報報導，俞建華還表示，去年大灣區內地九市和香港、澳門加起來，外貿總值達到2.5兆美元，占全球貿易總量5%。大灣區是中國開放程度最高、活力最強的區域之一。服務大灣區建設，海關責無旁貸，也大有可為。

俞建華在國務院新聞辦舉行的「權威部門話開局」發布會上表示，下一步在三個方面發力，助力粵港澳加快打造國際一流灣區和世界級城市群。一是抓平台建設。加大橫琴合作區先行先試力度，推動落實「一線放開、二線管住」；支持前海合作區海關監管制度創新，服務好南沙國際航運物流樞紐建設。

二是促通關便利。「加強三地海關監管互認，積極推進『跨境一鎖』，推動『澳車北上』落地，之後的『港車北上』也加快推進。深化AEO互認和「單一窗口」合作，推動貿易數據聯通，探索實施「一單兩報」。優化簡易通關模式，便利人員往來和貨物流動。加強協作配合，共同用好管好港珠澳大橋這座圓夢橋、同心橋、自信橋、復興橋。」

三是強執法合作。俞建華表示，要加大情報共享，密切執法聯動，加強粵港澳檢驗檢疫、知識產權保護、打擊走私等領域的協同合作，共同維護大灣區良好的發展環境。

所謂『跨境一鎖』就是兩地海關間對跨境車輛使用智能鎖，加強途中監管，在對方口岸快速通關，不用查驗，也不用拆箱。

灣區 國務院 香港

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