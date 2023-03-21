我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

香港銅鑼灣租值挫逾4成 尖沙咀吉鋪處處

香港新聞組／香港21日電
銅鑼灣部分巨型鋪位至今仍「吉鋪」處處。（中新社）
銅鑼灣部分巨型鋪位至今仍「吉鋪」處處。（中新社）

三年疫情重挫零售及旅遊業，傳統核心商業區租值繼續受壓。差餉物業估價署昨日公布新年度應課差餉租值，曾被評為全球最貴街道的銅鑼灣羅素街，大部分鋪位的租值（固定成本）繼續「插水」（由高位跌至低位），個別按年大挫逾四成；名店林立的尖沙咀更是「吉鋪」處處。

大公報報導，不過，有地產代理指出，差餉租值估算有滯後，隨社會復常，近期鋪位租金普遍有5%至15%升幅，大致恢復至2018年的租金水平，整體空置率亦由去年雙位數下降至單位數，多個旅遊區之中，僅餘尖沙咀區的吉鋪較多。

記者昨日分別到銅鑼灣、旺角及尖沙咀觀察，發現銅鑼灣羅素街，不少巨鋪仍然丟空，單是時代廣場對出的一段已有四間「吉鋪」。其中羅素街2至4號、PLAZA 2000廣場地下及1樓鋪位，自名牌Prada退場後，至今仍未有新店承租，新一年租值2010萬元（港幣，下同，約256.5萬美元），按年跌逾42%。

羅素街與波斯富街交界的一段亦已「大洗牌」，往日的名店街已不復再。波斯富街48號至76號一帶，近三成店鋪大門緊閉，均正在「招租」。

至於連續三年蟬聯亞太區最貴大街的尖沙咀廣東道，「吉鋪」情況更嚴重，由中港中心至梳士巴利道一段的廣東道，共計至少有15間地鋪空置，其中3間正在裝修並張貼告示「不日開業」。差估署數據顯示，1881 Heritage地下8號鋪，最新租值2148萬元，按年挫約50.8%。

在旺角銀行中心至家樂坊一段的西洋菜南街，依舊熱鬧，但兩旁至少有七間地鋪未營業，其中四間在裝修中，三間則貼出告示準備招租。有在當區經營特賣場近七年的店鋪負責人預期，新租約勢必會加租，惟通關後未見客流量大增，擔心生意難做。

雖然不少傳統商業區的租值錄得下跌，但中原（工商鋪）商鋪部董事黃偉基指出，隨著社會復常，鋪位租金普遍有5%至15%升幅，大致恢復2018年的租金水平，租金升幅視乎地區或位置，整體空置率也由去年雙位數，下降至單位數，多個旅遊區之中，僅餘尖沙咀區的吉鋪較多，介乎10至11%。

租金 聯亞 疫情

上一則

綠帽疑雲 港7旬翁潑滾水狂砍熟睡妻女

下一則

港雙層巴士載77人撞路障傾側45度 47人傷

延伸閱讀

美最新人權報告 控北京種族滅絕、監控民眾

美最新人權報告 控北京種族滅絕、監控民眾
香港雙層巴士撞路障47人傷

香港雙層巴士撞路障47人傷
人氣重返 陸客訪港單日首破10萬人次 刷新通關後新高

人氣重返 陸客訪港單日首破10萬人次 刷新通關後新高
楊冪提玩具現身香港探望女兒 網揭沒留在身邊原因

楊冪提玩具現身香港探望女兒 網揭沒留在身邊原因

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
楊紫瓊1980年代到香港影壇發展。（取材自Instagram）

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

2023-03-14 02:11
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領