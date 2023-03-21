香港銅鑼灣租值挫逾4成 尖沙咀吉鋪處處

銅鑼灣部分巨型鋪位至今仍「吉鋪」處處。（中新社）

三年疫情 重挫零售及旅遊業，傳統核心商業區租值繼續受壓。差餉物業估價署昨日公布新年度應課差餉租值，曾被評為全球最貴街道的銅鑼灣羅素街，大部分鋪位的租值（固定成本）繼續「插水」（由高位跌至低位），個別按年大挫逾四成；名店林立的尖沙咀更是「吉鋪」處處。

大公報報導，不過，有地產代理指出，差餉租值估算有滯後，隨社會復常，近期鋪位租金 普遍有5%至15%升幅，大致恢復至2018年的租金水平，整體空置率亦由去年雙位數下降至單位數，多個旅遊區之中，僅餘尖沙咀區的吉鋪較多。

記者昨日分別到銅鑼灣、旺角及尖沙咀觀察，發現銅鑼灣羅素街，不少巨鋪仍然丟空，單是時代廣場對出的一段已有四間「吉鋪」。其中羅素街2至4號、PLAZA 2000廣場地下及1樓鋪位，自名牌Prada退場後，至今仍未有新店承租，新一年租值2010萬元（港幣，下同，約256.5萬美元），按年跌逾42%。

羅素街與波斯富街交界的一段亦已「大洗牌」，往日的名店街已不復再。波斯富街48號至76號一帶，近三成店鋪大門緊閉，均正在「招租」。

至於連續三年蟬聯亞 太區最貴大街的尖沙咀廣東道，「吉鋪」情況更嚴重，由中港中心至梳士巴利道一段的廣東道，共計至少有15間地鋪空置，其中3間正在裝修並張貼告示「不日開業」。差估署數據顯示，1881 Heritage地下8號鋪，最新租值2148萬元，按年挫約50.8%。

在旺角銀行中心至家樂坊一段的西洋菜南街，依舊熱鬧，但兩旁至少有七間地鋪未營業，其中四間在裝修中，三間則貼出告示準備招租。有在當區經營特賣場近七年的店鋪負責人預期，新租約勢必會加租，惟通關後未見客流量大增，擔心生意難做。

雖然不少傳統商業區的租值錄得下跌，但中原（工商鋪）商鋪部董事黃偉基指出，隨著社會復常，鋪位租金普遍有5%至15%升幅，大致恢復2018年的租金水平，租金升幅視乎地區或位置，整體空置率也由去年雙位數，下降至單位數，多個旅遊區之中，僅餘尖沙咀區的吉鋪較多，介乎10至11%。