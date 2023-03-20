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葉劉痛批巴士加價 憂公帑補貼變無底洞

香港新聞組╱香港20日電
香港行政會議召集人葉劉淑儀。(中通社)
香港行政會議召集人葉劉淑儀。(中通社)

香港行政會議召集人葉劉淑儀以「巴士加價官民共憤」為題撰文，猛烈批評日前提出加價申請的巴士公司加幅太高之外，又指港府為市民提供車費補貼，然而隨著人口老化，若巴士車資越高，公帑補貼也會越大，擔心最終變無底洞。

香港01報導，五間巴士公司就六個專營權日前申請加價，龍運巴士要求加價8.5%、九巴要求加價9.5%、大嶼山巴士要求加價9.8%、新巴及城巴(專營權一)則所有路線畫一加價2港元、城巴(專營權二)更希望爭取機場路線加價50%、非機場路線日常服務及通宵路線加價23%。

據報導，葉劉淑儀對巴士公司此時申請加價，非常有意見。她稱，全港交通流量過去大受疫情影響，巴士營辦商經營困難無庸置疑，不過政府推出公共交通費用補貼計畫之餘，去年9月開始，將長者及合資格人殘疾人士公共交通票價優惠計畫符合資格的年齡，由65歲下降至60歲。另一方面政府預期人口將持續老化，推算2036年65歲以上長者大增至31%。巴士營辦商大幅申請加價，政府未來補貼開支豈非大增？

她以城巴申請驚人加幅23%為例，政府需就此作出大額補貼；新巴及城巴畫一加價2元，即使原本設有65歲長者收費，政府仍需要向其所有巴士線的每名乘客提供約0.7元至2元不等的補貼。政府作出如此大額補貼，變相是巴士加價愈多，政府補貼越多。政府補貼無底深潭、60歲以下市民搭巴士卻愈來愈貴，這不是「官民共憤」嗎？

她強調，政府亦不會向任何企業保證有「必賺」的利潤。任何行業都有高低起伏，過去三年大部分行業經營都出現困難，老字號結業、中小企資不抵債而倒閉，政府也沒有對他們作出利潤保證。

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