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調查：生活壓力+政治環境 4成港人想到海外工作

香港新聞組╱香港20日電
工聯會調查，約60%受訪者反映行業缺人，主因是薪水低、福利差。工聯會理事長黃國(中)認為香港勞動參與率偏低，促請港府深入探究原因。(取材自工聯會官網)
工聯會調查，約60%受訪者反映行業缺人，主因是薪水低、福利差。工聯會理事長黃國(中)認為香港勞動參與率偏低，促請港府深入探究原因。(取材自工聯會官網)

調查數據顯示，由於生活壓力倍增、政治環境複雜，逾七成受訪港人考慮到海外升學，近四成受訪者欲到海外工作；另外，工聯會調查發現，逾六成受訪會員稱所屬行業缺人，但逾半受訪者不認同擴大輸入外勞。

明報報導，香港學術及教學交流協會調查「港人海外留學或工作意向」，逾70%和近%四成受訪者分別表示過去3年曾考慮到海外升學和海外工作；5個選項中，最多人的原因是生活壓力（57.5%），其次是政治環境（51.9%）。

調查顯示，43%受訪者表示最擔心在海外留學或工作時會出現語言不通等問題，36%受訪者自評英語水平差，僅一成半自評英文良好。

報導指出，應屆中學文憑試考生Tiffany有意到英國或澳洲升學，她認為在港讀書壓力大，希望轉換學習環境，且在港未必能升讀心儀學科，故想到海外尋找機會。她稱，留學外國最擔心文化衝突問題，如信仰、政治議題等，希望可互相尊重、入鄉隨俗。

此外，工聯會訪問逾9000名會員，60.7%受訪者表示其所屬行業缺人，51.2%稱主因是「人工低、福利差」，其次為工作條件差（41.5%）及無晉升前景（31.1%）。

53.7%受訪者不認同透過擴大輸入外勞補充勞動力，當中53.4%認為輸入外勞會令人工待遇未能提升，36.4%認為會抑制僱主改善工作條件的意欲，例如職安或工時等。若以行業統計，建造業及運輸業各有67.4%及62.3%受訪者不認同擴大輸入外勞。

報導說，65.5%受訪者認為「加人工、增福利」能有效改善缺人問題，另各有逾四成人認為，改善行業工作環境、提供更好的晉升階梯，以及擴展「先聘請、後培訓」吸引本地人入行，亦是有效的改善方法。

據報導，香港最新勞動參與率為57.9%，工聯會理事長黃國稱數字偏低，認為香港勞動力市場仍有很大發掘空間，建議港府採取更主動、積極和具針對性的措施；工聯會建議，推動人手相對緊張的行業優先提高薪酬待遇、改善工作環境等。

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