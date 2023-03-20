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納管境外涉港眾籌 律師會：不可行

香港新聞組╱香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府早前提出規管眾籌，包括眾籌平台須在港登記、捐款人採實名制等，公眾諮詢今截止。律師會及學者均質疑，諮詢方案意圖將海外眾籌納入規管，但當局定義太廣，實際上難執行，恐影響香港國際金融中心地位；慈善團體也憂，實名制登記會令捐贈人卻步。

明報報導，香港網上眾籌平台逐漸停運或轉型服務機構客戶，目前香港用戶使用的平台多在外地註冊運作。根據財庫局諮詢方案，規管將針對向港人或香港團體的公開募捐，事前須向新設的眾籌辦申請，否則會罰款或檢控。

港大比較法與公法研究中心成員任石榮質疑，眾籌平台一般面向全球，甚少列明參與者須來自個別地方或某國籍，質疑方案定義太廣，或等同規管「全球無數眾籌項目」。他問，若某國際眾籌並不針對香港或香港用戶，但若在港引起討論，是否要納入規管或向眾籌辦申請？他建議當局釐清定義，列明規管香港銀行戶口或香港註冊的眾籌發起人。

律師會批評，非香港居民或公司開戶需時，認為當局要眾籌前開立本地銀行戶口「完全不可行」。律師會以規管詐騙或垃圾電話為例，指規管本地眾籌只會把有問題活動遷到境外，一方面無助解決政府問題，同時阻礙本地合理的眾籌活動。

專家也提醒，香港已有法例規管欺詐、洗黑錢、危害國家安全等，認為諮詢文件未解釋為何需進一步規管，或現行法規有何不足。任石榮呼籲，港府應再研究才立法，否則窒礙創新，影響香港國際金融中心地位。

香港 詐騙

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