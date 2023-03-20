全面通關以來新高 內地客訪港單日衝10萬

人潮錢潮回來了 內地和香港恢復全面「通關」以來，內地訪港遊客首次突破單日10萬人次。圖為大批內地客在港旅遊購物，銅鑼灣街上人潮洶湧。(中新社)

隨著邊境管制鬆綁，民眾外出旅遊需求正快速上升。據港府數據顯示，在剛結束的周六，內地訪港遊客達到10萬2458人次，為今年1月8日起，內地和香港 全面「通關」以來的新高，也是首次突破單日10萬大關。

北京日報報導，自1月8日中港有序通關、2月6日全面通關後，內地遊客訪問香港的人次成長明顯，香港街頭已逐漸恢復到疫情 前的熱鬧景象，尖沙咀廣東道、銅鑼灣商圈等地人氣重返，尤其是周末，店家眉開眼笑。

另據香港入境事務處統計，內地、香港全面通關後，羅湖口岸、落馬洲支線口岸及高鐵西九龍站是內地赴港人流量最多的三個入境口岸。

其中，廣深港高鐵香港段自1月15日恢復運營後，內地赴港乘客累計突破43萬人次。接下來，內地高鐵香港段長途服務4月1日起全面恢復，接通香港與廣東省以外的長途站點，有望替香港帶來更多內地客。

此外，隨著中港關係變化和電商 興起，以往內地民眾鍾情香港品牌並透過代購赴港掃貨已成往事。從前的「港代」近來紛紛轉身，反過來從深圳帶貨回香港。

港媒報導，港人Joy在新冠疫情前曾有二到三年代購經驗，當時她在廣州讀大學，每一至兩周就會過關一次，幫客戶和朋友代購一些香港藥品、化妝品等。她過關一次的純利潤可達2000人民幣(約292美元)。

但Joy說，現在做港代已經不賺錢了，疫情三年，發生很大變化，內地電商、尤其是直播帶貨的興起對港代造成沉重衝擊，他們的價格可以跟香港市面上的持平，甚至有些會更優惠。

報導說，不少港代因此轉型接單深圳代購，並漸漸嘗到甜頭，Joy最近也加入這股反向代購潮流，客戶幾乎都是女性，大概2/3是新移民和港漂，其他是香港本地客。

從內地赴港攻讀碩士、也做起「深代」的徐小姐表示，2月去深圳羅湖口岸附近買東西時，尚且沒什麼人排隊，但這幾周，她光臨的鮑師傅店門口已是大排長龍，前後排的都是香港人。