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人氣重返 陸客訪港單日首破10萬人次 刷新通關後新高

記者陳政錄／即時報導
大陸、香港於今年2月6日起全面恢復通關。（新華社）
大陸、香港於今年2月6日起全面恢復通關。（新華社）

隨著邊境管制鬆綁，大陸民眾外出旅遊需求正快速上升。據香港政府入境事務處19日公布數據顯示，在剛結束的周六（3月18日），大陸訪港遊客達到10萬2,458人次，為今年1月8日起，大陸、香港有序「通關」以來的新高，也是首次突破單日10萬大關。

北京日報報導，自1月8日陸港有序通關以來、2月6日全面通關後，大陸遊客訪問香港的人次成長明顯。報導還形容，隨著陸客增加，香港街頭已逐漸恢復到疫情前的熱鬧景象，尖沙咀廣東道、銅鑼灣商圈等地人氣重返，尤其是周末。

除了旅遊，還有一些陸企探詢香港投資商機。東陽平食品有限公司銷售經理王孝朋近日到香港銅鑼灣一帶考察，他表示，希望趁此機會尋找在港發展或合作機遇，幫助大陸民營企業的產品透過香港走向世界。

另據香港入境事務處統計，大陸、香港全面通關後，羅湖口岸、落馬洲支線口岸以及高鐵西九龍站是大陸赴港人流量最多的三個入境口岸。其中，廣深港高鐵香港段自1月15日恢復運營後，大陸赴港乘客累計已突破43萬人次，接下來，大陸高鐵香港段長途服務4月1日起全面恢復，接通香港與廣東省以外的長途站點，有望替香港帶來更多陸客。

香港 邊境 北京

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