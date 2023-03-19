代購大逆轉 深圳反向帶貨赴港夯 奶茶、火鍋都能帶

深圳鮑師傅肉鬆小貝在香港也有很多人喜愛。（取材自小紅書）

香港 與內地2月6日起全面通關，不過內媒時代財經報導，預想中的「赴港狂潮」暫時並未到來，缺席三年之久的「香港代購」生意也在艱難恢復中。不同於香港代購生意下滑，反倒是深圳「反向代購」(為香港客戶代購內地食品、飲料等商品)正在興起。

香港01報導，除了一點點奶茶、鮑師傅肉鬆小貝、海底撈和木屋燒烤都有，有反向代購業者透露，香港客戶包括留港大學生、寶媽（ 寶寶的媽媽，孩子一般在8歲以下）、亦有企業買來給員工嘗鮮。

2月26日，小紅書 上一條「『一點點』代購回香港，九龍塘地鐵站 面交」的發文暴紅，評論超2000條，評論區則成為香港和內地網友的聊天區。

一篇奶茶代購文讓不少人看到「反向代購」的商機。（取材自小紅書）

一條問「香港沒有奶茶嗎？」的留言得到不少香港網友回覆：「『一點點』對於香港物價來說很便宜，加了1杯4元（港元，下同，約0.5美元）代購費，還沒有香港本地貴」、「香港買一杯，這裡加代購費可以買兩杯。」這篇貼文讓大家意識到「反向代購」的商機。

時代財經採訪曾擺過地攤、做過香港代購的商人夏莉透露，她表示自己最近又多了一個生意，為香港人做深圳的反向代購。

由於每天往返深圳和香港，通關後，夏莉做起反向代購生意。她表示，自己已經建立一個百人代購群，客戶每天在群裡下單，在羅湖口岸或者香港約定一個地鐵站交收，「奶茶每人限購2杯，代購費20元；容易拎的東西跑腿費20元；較重的物品按一公斤20元收費。」

一位具有4年半經驗的香港代購業者也轉行做反向代購，該業者透露，「由於跑一趟香港代購掙得錢太少，已經準備放棄這項業務。與此同時，深圳到香港的反向代購卻越來越熱。」她表示，「購買頻率比較高的品牌有丘大叔、奈雪、鮑師傅，還有人直接點小炳勝、先啟半步顛等餐飲店的熟食。」

時代財經指出，值得注意的是，由於目前的反向代購生意仍然處於尚未成熟的階段，代購彼此之間收費存在較大差異，不少在深圳工作的香港人，因為每日都需往返港深兩地，也加入反向代購的陣營。

江灣最近剛剛成為反向代購大軍的一員。她透露，自己最近還接到木屋燒烤的單子，消費300元，收取跑腿費45元，她在地鐵上還碰到拎著海底撈的代購。