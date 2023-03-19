香港人才難求 請1人 走1人 業界嘆影響業務發展

香港科技園公司行政總裁黃克強說，現時香港科研人才短缺，出現空缺比應徵者多的情況。（取材自香港電台）

香港 科技園公司昨舉辦「創科探索之旅」，現場有8間創科公司參與實體招聘，並同時啟動「香港創科職業博覽2023」網上平台，為求職者提供逾2500個創科職位空缺，涵蓋人工智能 及數據和金融科技等領域。有創科公司表示，今年初起獲聘及離職比例為「1比1」，即每聘用到一個員工，就同時有一個員工離職，團隊人數零增長，影響業務發展。

香港科技園公司行政總裁黃克強說，現時香港科研人才短缺，出現空缺比應徵者多的情況。

科技園2月中開展「Talent Game On 2K23」人才發展及招聘計畫，至昨日活動完結，有逾百間公司於現場招聘，昨同時啟動「香港創科職業博覽2023」網上平台，於昨日至4月17日期間為求職者提供逾250間公司共2500多個創科職位，現場8間創科公司參與招聘。

香港01報導，科技園昨舉行「創科探索之旅」求職展覽，邀請數十間科技園園區內的創科公司擺設展覽攤位介紹業務，包括專門研發飛行模擬技術的航空科創Aerosim、智能健康監測科創PanopticAI，以及回收麵包釀造啤酒的麵包啤酒公司Breer。

有創科公司指，由年初至今，每聘用一個員工，就有一個員工離職。專門研發飛行模擬技術的航空科創Aerosim，研發較低價錢的模擬飛行裝置，希望讓更多人可投身航空業。營運總監曾浩銘表示，公司現時有40個員工，但在年初至今， 受聘和離職的員工比例是「1比1」，他指在航運交通增加後，多了人詢問，所以每個部門都需要招聘，

而智能健康監測科創PanopticAI，就研發接觸式智能手表和智能鏡頭，以量度用家的心跳，呼吸和壓力指標。創辦人兼行政總裁黃君朗就表示，昨在展覽有超過100人向他們詢問，認為展覽反應熱烈。他指公司都需招聘人手，希望可擴充到海外，故對昨天展覽的反應滿意。

另據明報報導，科技園人才及人力資源總監王秀麗表示，經歷三年疫情 後，創科企業的人才流失問題嚴峻，但認為香港基建和交通發展發達，兼有國際金融中心等優勢，有信心能吸納人才。王樂見昨日現場招聘有來自印度和廣州等地的學生到場；又希望同時於網上舉行的職業博覽能招攬更多全球人才。

同場的啤酒品牌Breer創辦人之一布思家（Anushka Purohit）笑言她的公司現時只有兩人，冀能招募銷售主管，幫忙管理網站業務。