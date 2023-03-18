同志命喪迷姦水 香港男警涉3P被拘

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 尖沙咀有酒店15日發生命案，死者生前疑被「迷姦水」迷暈，經歷過3P性行為，警方追查下，再尋獲另一名同遭迷姦的受害人。警方懷疑有警察 涉案，西九龍總區重案組人員16日在九龍區拘捕兩男，其中一名是衝鋒隊警員，引起社會關注。

香港01報導，被捕的陸姓警員31歲，隸屬西九龍總區衝鋒隊，長相俊俏，身材健碩，不時將個人照片上傳至社交平台，不少照片是脫去上衣秀肌肉。警方表示，該男為一名休班警務人員，他報稱與一名被捕男子是朋友關係，警方正調查他有無參與下藥或是否知情，目前陸警先被停職。

另一名被捕的區姓男子洋名為Ken，28歲，曾任名店售貨員，現從事廣告業，在同志 圈中「臭名遠播」，疑曾使用「迷姦水」迷姦同志，且在性行為期間偷取對方財物，過去數周同志圈社工接獲多人求助，惟受害人大多啞忍不敢報警，估計受害人數多達10多人，警方正積極聯絡其餘受害人，冀疑犯能受法律制裁。

據報導，警方15日接獲尖沙咀漆咸道南一間酒店報案，指一名25歲男住客在房間昏迷不醒。警方及救護員到場後，證實男住客當場死亡。警方調查發現，死者與一名有同性戀傾向的男子於前一晚入住，兩人逗留數小時後，男同志獨自離去。警方認為案情有可疑，並懷疑死者手機遭男同志取走。案件先由油尖警區重案組跟進，翌日轉交西九龍總區重案組接手。

警方調查後相信，涉案男同志在命案發生後，並未收斂，再物色新獵物，透過同志交友應用程式「約炮」，同日深夜相約一名年約30歲的內地男子到尖沙咀彌敦道一間酒店開房，並涉迷姦對方，逞慾後離開，並叫相識多時的男性友人上房「照顧」受害者，但實質是「車輪戰」，男友人再與受害者發生性行為。