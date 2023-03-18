港翁擁3房卻拾荒睡街頭 妻兒30年前移民美失聯

香港拾荒翁趙伯伯的兒子及老婆30年前已經移民美國，之後一直音信全無。(視頻截圖)

香港 節目「東張西望」近日報導一個露宿於大角咀行人地下道、拾荒老人趙伯伯的故事，其實趙伯伯並非沒有地方住，他名下其實有三間房子，還有不少股票 在手，財產逾千萬港幣，但他仍然露宿行人隧道，而他不回家的原因曝光後，引起關注。

香港01報導，節目近日收到民眾投訴，表示位於大角咀的櫻桃大廈出現一間垃圾屋，不斷地發出惡臭，而當節目組人員前往實地勘查後，發現屋主並不在家，附近的鄰居則透露，垃圾屋的主人是一位趙姓伯伯，平常露宿在大廈旁的人行地下道，偶爾才會回到屋子。

節目組人員循線找到趙伯伯，發現趙伯伯在人行地下道中也堆滿了雜物及垃圾，趙伯伯透露他自己已經露宿這裡一年多，平常會四處撿拾回收然後帶回地下道囤積，原因是因為過去曾經四度被人偷走電話，才決定囤積雜物垃圾，認為小偷若再度上門，也找不到貴重物品在哪。

被問為何要住在地下道，趙伯伯語出驚人表示，其實他的名下有3間房子，預估市值接近1500萬港幣(約192萬美元)，但是全部都堆滿雜物沒在住，過去他也相當擅長投資 股票，每年股息收入約有50萬港幣(約6.4萬美元)以上，只是後來母親去世後，妹妹繼承母親的帳戶，轉走了所有股票，所以他現在一分錢都沒有，加上房屋內全是雜物，所以才決定露宿街頭。